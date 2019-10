Cykelstjernen Egan Bernal kørte alene over målstregen og vandt løb i Italien inden lørdagens Lombardiet Rundt.

Colombianske Egan Bernal (Ineos) viste god form, da han efter solokørsel sejrede i endagsløbet Gran Piemonte i Italien torsdag.

Dermed møder den 22-årige vinder af Tour de France lørdag op til denne sæsons sidste cykelmonument, Il Lombardia, med en frisk succes i benene.

- Jeg vågnede til morgen med lysten til at køre et godt løb, men det er altid svært at vinde. Det er fantastisk endelig at vinde i Italien, siger Egan Bernal efter sejren ifølge AFP.

Bernal blev fornemt iscenesat af sit hold, og specielt landsmanden Ivan Ramiro Sosa ydede en stor indsats for sin holdkammerat.

Til sidst kørte Egan Bernal væk og alene over målstregen med Ivan Ramiro Sosa som nummer to seks sekunder efter.

Franske Nans Peters (AG2R) kom i mål på tredjepladsen otte sekunder efter Bernal.

Løbet var på 183 kilometer fra Aglie til Santuario di Oropa, og det var sidste test, inden det gør løs lørdag med Il Lombardia.

Il Lombardia, som på dansk kendes bedst som Lombardiet Rundt, køres lørdag, hvor rytterne skal ud på hele 243 kilometer fra Bergamo til Como.

Lørdagens Lombardiet Rundt er sæsonens sidste af fem monumenter.

De øvrige er Milano-San Remo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Liège.

Løbet blev første gang kørt i 1905, og i år er det 113. gang, at det afvikles.

Italieneren Fausto Coppi har løbsrekorden med fem sejre.

/ritzau/