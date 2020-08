Den forsvarende Tour de France-vinder Egan Bernal er ude med de helt store gloser omkring det belgiske megatalent Remco Evenepoel.

»Han ødelægger alt,« lyder det.

Ordene, der er faldet til WeeklyCycling, skal forstås som en kæmpe ros, siger Ineos-stjernen.

Egan Bernal er selv et af sportens allerstørste stjerneskud, men han er alligevel ikke bleg for at rose belgieren, som blot er 20 år.

»Han bryder normerne. Han er lille, vejer 60 kilo og alligevel ødelægger han alt.«

Selvom det blot er tre år siden, at han skiftede fodboldstøvlerne ud med cyklen, så er Remco Evenepoel alligevel utroligt alsidig.

Og det har konkurrenterne bidt mærke i.

»Han kan køre opad, nedad og på flad vej. Han er et kæmpe talent.«

Remco Evenepoel har gjort rent bord i 2020 hvad angår etapeløb, hvor han senest vandt Vuelta a Burgos. Sidste år vandt han Clasica San Sebastian og blev nummer to ved VM i enkeltstart.