Den ene sidder derhjemme. Den anden på sin cykel i Tour de France. Men for en uge siden kørte André Greipel mod Arnaud Demare i Tourens massespurter.

På 12. etape var det dog slut for André Greipel. Han nåede ikke i mål inden for tidsgrænsen på en bjergetape, og derfor ser han nu Touren udefra. Og her ser han, at konkurrenten Demare for anden dag i træk nåede hjem lige inden for tidsgrænsen. Det fik ham til at sende et tweet, der mere end antydede, at Arnaud Demare havde fået hjælp op ad den sidste stigning.

André Greipel på 11. etape af Touren i år. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere André Greipel på 11. etape af Touren i år. Foto: BENOIT TESSIER

»Måske skulle nogen fortælle Groupama-FDJ og Arnaud Demare, at der GPS-tracking i Tour de France. Hatten af for kun at tabe ni minutter til Nairo Quintana på en 17 kilometer lang stigning. Ikke første gang,« skrev André Greipel i et tweet, han siden har slettet.

Arnaud Demare var den allerførste mand, der slap feltet på dagens nytænkte etape, der startede direkte op ad en stigning. Måske var det derfor, det overraskede Greipel, at han alligevel nåede helt hjem i tide.

Arnaud Demare under årets Tour. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Arnaud Demare under årets Tour. Foto: BENOIT TESSIER

Men Arnaud Demare var hurtigt ude med et modsvar.

»Godt at vide, at du ikke respekterer mig lige så meget, som jeg respekterer dig. Jeg troede, at du var klogere. Der er jurymedlemmer overalt hele tiden. Jeg sender dig mine filer. Når nu du er ekspert, så lad os se, hvad du synes om det,« skriver Arnaud Demare.

18. etape

Franskmanden kan altså køre videre i Touren mod Paris, mens flere af sprinterkonkurrenterne er sendt hjem, fordi de ikke har kunnet slå tidsgrænsen. Derfor er konkurrencen for Demare nu noget mildere. Og med Peter Sagan tvivlsom til start på torsdagens flade etape, er der muligvis endnu kortere vej til en etapesejr for Arnaud Demare. Det finder vi ud af, når rytterne triller mod Pau.