De danske Tour-stjerner er efter fire vilde uger med cykelløb og show i Belgien og Frankrig kommet ned på jorden igen.

Efter sidste etape af Tour de France søndag har de haft en enkelt pause dag, før de tirsdag var i Struer.

»Det er lidt underligt,« fortæller Katusha-Alpecin-rytter Mads Würtz Schmidt til B.T. om følelsen ved at være færdig med Tour de France for denne gang.

»Jeg har før været afsted i fire uger, og man er vant til, at man har en tidsplan og ikke skal tænke selv. Siden jeg kom hjem, har der været så meget run på.«

»I går sad jeg ude på terrassen med min kæreste og bare kiggede op i himlen. Så skal man tilbage det normale liv igen. Det tager et par dage. Man skal lige vænne sig til, at der er helt stille,« fortæller danskeren, der kørte sit første Tour de France, men tidligere har kørt Giro d'Italia.

Tirsdag kørte han og fire andre, danske Tour-ryttere Le Tour Revanchen 2019 i gaderne i Struer. En af dem var Deceuninck-Quick Step-rytteren - og danske mester - Michael Mørkøv.

»Det var rart, specielt at komme hjem og se familien. Det er lang tid at være væk fra de små. Og så synes jeg egentlig, jeg fik sluttet godt af, så det er ikke fordi, jeg har været dødtræt.«

Hans holdkkammerat, Kasper Asgreen, var også til stede i Struer.

(ARKIV) Kasper Asgreen var sammen med flere andre Tour-ryttere til stede i Stuer ved Post Danmark rundt. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere (ARKIV) Kasper Asgreen var sammen med flere andre Tour-ryttere til stede i Stuer ved Post Danmark rundt. Foto: GONZALO FUENTES

Han viste sig flot frem som hjælperytter i Touren, hvor det også blev til en andenplads på en af etaperne for den unge dansker, hvis hold havde meget at fejre med etapesejr og cirka to uger med den gule trøje til Julian Alaphilippe.

»Vi er lidt trætte, ikke? Vi fik ikke sovet så meget der efter Paris, så man er lidt småtræt. Men det har været fint at komme hjem igen og se et par af kammeraterne. Nu skal vi forsøge at blive friske og blive klar til at køre cykelløb igen inden så længe,« siger Kasper Asgreen til B.T.

Foruden de tre førnævnte var også Michael Valgren og Lars Bak, der kører sin sidste sæson som professionel, til start i Struer.

Løbet var desværre uden Jakob Fuglsang, der skulle have kørt løbet, men hans skadede hånd fra Tour de France var ikke helet nok til, at han kunne køre løbet.