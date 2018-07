John Degenkolb er lidt af en Tour-kæledægge. Den tyske sprinter har vundet masser af hjerter - blandt andet med sit følesesladede vinderinterview efter niende etape på brostenene.

Og onsdag vandt han et hjerte mere i feltet - og mange på de sociale medier. For da Jay Robert Thomson fra Team Dimension Data tabte sine solbriller på en af de helt skrappe stigninger på årets første bjergetape, kom John Degenkolb ham til hjælp.

»Han tabte sine solbriller på en stejl stigning, og jeg kørte lige bag ham. Jeg så det, og jeg vidste, hvem de tilhørte. Så jeg samlede dem op og gav ham dem tilbage,« fortæller John Degenkolb til B.T. Sport.

For Julian Alaphilippe og de dygtigste klatrere var onsdagens Tour-etape som et barns første sommerdag i vandland. For John Degenkolb handlede det bare om at overleve, men han havde altså alligevel overskud til at trække sig ned og samle solbrillerne op på en ellers udmagrende stigning.

»Jeg led ret meget lige der, og jeg var ret tæt på min grænse. Jeg stoppede ikke op, men jeg lænede mig bare ned og samlede dem op, mens jeg kørte. Det havde helt sikkert været for meget, hvis jeg var stoppet op. Så havde jeg aldrig set feltet igen,« siger Degenkolb med et stort smil på læben.

Det var Jay Robert Thomson, der selv hyldede John Degenkolb for episoden på Twitter. Tidligere har også Sky-rytteren Geraint Thomas fortalt, at Degenkolb på en etape havde hørt, at Thomas ikke kunne få den engelske fodboldsang “It’s coming home” ud af hovedet. Så han kørte forbi briten i feltet og sang den sang højt.

Det er sådan, John Degenkolb er blevet lidt af en Tour-kæledægge, selvom han ikke selv tænker det store over det.

»Jeg forsøger bare at være mig selv. Jeg nyder mit liv, og jeg nyder at være professionel cykelrytter. Det var min store drøm som barn, der er gået i opfyldelse. At konkurrere på det højeste niveau og i Touren og de andre store løb. Så det er bare en fantastisk tid for mig,« siger den tyske Trek-Segafredo-rytter.