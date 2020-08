Tour-startbyen Nice er udpeget som en af 19 franske regioner, hvor der er "rød alarm" på grund af coronavirus.

I den franske kystby Nice holder man vejret forud for en afgørende weekend, der byder på åbningen af årets udskudte Tour de France.

Cykelløbets start falder nemlig sammen med en nylig opblussen af coronavirusset, der har sendt 19 franske regioner i "rød alarm".

Blandt de regioner er også Alpes-Maritimes, hvor Nice ligger.

Det bekræftede Frankrigs premierminister, Jean Castex, på et pressemøde torsdag. Han tilføjede, at der lige nu er en "uundgåelig opblussen" af virusset med fire gange så mange daglige positive test som for en måned siden.

- Vi har taget adskillige forbehold og indført sundhedsprotokoller. Og jeg vil gerne minde jer om, at Touren er en begivenhed, der foregår i det fri.

- De steder, hvor virusset spreder sig og smitter folk, er steder, der ikke har nogen organisation. Touren er organiseret, siger Castex ifølge The Guardian.

Tour-direktør Christian Prudhomme har tidligere sagt, at man ikke ville arrangere et Tour de France uden adgang for fans.

I forbindelse med coronavirussets tilbagetog lyder det dog fra Alpes-Maritimes-regionen, at Tour-starten vil blive afviklet i "reduceret skala" og vil finde sted "stort set bag lukkede døre". Det skriver The Guardian.

Også Nices borgmester, Christian Estrosi, er på stikkerne før starten.

- Vi vil ikke lave nogen fejl frem til på mandag. Vi vil vise folk i hele verden, at der ikke skal skydes nogen skyld på os, siger han til The Guardian.

Tour de France skulle oprindeligt være skudt i gang den 27. juni. På grund af coronapandemien blev det dog - ligesom flere andre begivenheder - udskudt.

Det skal nu i stedet køres fra lørdag til den 20. september.

De to første etaper starter og slutter begge i Nice. Første etape er relativt flad, mens der allerede på anden etape venter rytterne to kategori 1-bjerge.

/ritzau/