På 4. etape af Tour de France var der fint besøg i startbyen La Baule.

Her var Københavns overborgmester, Frank Jensen, og hans hold nemlig til stede i forbindelse med deres arbejde om at få Tour de France til Danmark i 2021. Og spørger man Frank Jensen selv, så ser det rigtig positivt ud.

»Jeg tror virkelig på det nu. Jeg tror, at det nok skal lykkes. Vi bliver nemlig ved med at fjerne nogle af de der hindringer, og den største hindring har været afstanden for at få karavanen og rytterne ind i Frankrig efter anden etape. Og det tror jeg faktisk er ved at lykkes nu, for det er kommet dertil, hvor det godt kan lade sig gøre,« fortæller Frank Jensen til B.T.

Et glædeligt gensyn med min gode ven ⁦@ChPrudhomme⁩ før dagens ⁦@LeTour⁩ etape i La Baule #letour2018 #Toursta pic.twitter.com/MblNuXm186 — Frank Jensen (@FrankJensenKBH) 10. juli 2018

Frank Jensen var tirsdag inviteret ned til fjerde etape, hvor han undervejs på etapen vil diskutere og sludre med ASO-direktør og løbsdirektør for Tour de France, Christian Prudhomme, i direktør-bilen, der kører med rytterne langs ruten.

Danmark har arbejdet på at få Touren til Danmark i flere år og lagde officielt billet ind på 2019, 2020 og 2021. Og selvom de to første år er gået til andre, så ser 2021 altså ud til at blive året, hvor danskerne kan få fornøjelsen af at se verdens største cykelløb helt tæt på.

»Jeg tror på det. Det virker virkelig som om, at Christian Prudhomme og hans rigtig gerne vil os, fordi de kan se, at cykelsport og cyklisme er en af del af vores DNA i Danmark,« siger Frank Jensen.

Michael Valgren (tv.) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (th.), fik sig en god snak om en mulig dansk Tour-start i 2021 Foto: Lasse Vøge Vis mere Michael Valgren (tv.) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (th.), fik sig en god snak om en mulig dansk Tour-start i 2021 Foto: Lasse Vøge

Danmark har lagt et bud ind, der tæller i alt tre etaper. Først en 10 kilometer lang prolog i København, der bliver efterfulgt af en etape fra Roskilde til Odense over Storebælt. Den sidste etape i Danmark skal så gå fra Vejle til Sønderborg, inden en hviledag til transport vil blive lagt ind.

Så er spørgsmålet bare, hvornår der kommer en endelig afklaring. I et tidligere interview med B.T. har Frank Jensen fortalt, at han helt bestemt regner med at få svar inden sommeren 2019. Så mon ikke, vi må vente lidt endnu.