Tirsdag præsenterede arrangøren bag den danske Grand Depart, Tour de France-starten i Danmark i 2021, de detaljerede planer for ruterne på de tre etaper på dansk grund.

Flere års charmeoffensiv over for Tour de France-arrangøren ASO gav pote, da Danmark sidste år blev tildelt værtskabet for Tour-starten i 2021.

En Tour-start er ikke gratis, men ifølge det danske bud ville det hele kunne klares for 90 millioner kroner plus afledte udgifter i de enkelte kommuner, hvor feltet kommer igennem.

Flere medier har senere hen sået tvivl om, at budgettet ville holde stik, men de "afledte udgifter" er et anliggende for de enkelte kommuner - og derfor uden for de 90 millioner kroner.

Som startby og med sin verdenskendte hverdagscyklisme som den vigtigste årsag til, at Touren lægger vejen forbi Danmark, er København ikke overraskende den kommune, som holder mest for økonomisk.

Ifølge Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), ender den samlede regning for kommunen i underkanten af 47 millioner kroner.

- Vi har lavet et interessentselskab (Grand Depart Copenhagen Denmark 2021), hvor jeg er bestyrelsesformand. Der har Københavns Kommune skudt 25 millioner kroner ind, siger Frank Jensen.

- Med alle dem, der har skudt ind - staten, andre kommuner og regionerne - ender det samlet set med 88 millioner kroner.

Dertil kommer de afledte udgifter i kommunerne, og for Københavns vedkommende ender det på den gode side af 20 millioner kroner.

- Hver kommune, som er start- eller målby på etaperne, har skullet bevilge penge ud af deres budget til at lave arrangementet i deres by. Det vil sige afspærringer, involvering af byens borgere, klubber og alt andet.

- For Københavns Kommune bliver det 21,8 millioner kroner, og jeg har ikke nogen forventning om, at vi skal bevilge flere penge til det. Det er det, vi har sat af i budgettet, siger Frank Jensen.

Dermed står regningen for at få Touren skudt i gang i København til at ende på 46,8 millioner kroner for kommunekassen i København.

/ritzau/