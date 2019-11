'Fortjener jeg virkelig at dø, bare fordi jeg generede i et øjeblik?'

Sådan skriver den italienske CCC-rytter Alessandro De Marchi efter endnu en episode, hvor han har været tæt på at blive ramt af en bil.

Det italienske raseri er ledsaget af et billede af den italienske Tour-rytter på Instagram.

'Jeg er træt af det. Virkelig træt af det,' skriver han blandet andet. DU KAN SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Kig på det ansigt, du var ved at dræbe i morges. Alessandro De Marchi

'Jeg har ondt i halsen af at have råbt ad endnu en bilist i endnu et 'næsten-uheld', jeg har været involveret i i dag. Jeg kan ikke mere.«

Hændelsen skete i søndags, hvor den 33-årige cykelrytter var tæt på at blive ramt af en stor Audi, som kørte forbi ham med få centimeters afstand.

'Han kørte tre gange hurtigere end mig (...) og var tæt på at slå mig ihjel bare for at komme først i aviskiosken. Kære bilist, jeg hader dig af hele mit hjerte, og jeg håber, at du læser disse linjer,' skriver De Marchi i opslaget.

'Kære ignorante bilist, kig på mit ansigt på billedet, kig på det ansigt, du var ved at dræbe i morges.'

Alessandro De Marchi under Criterium du Dauphiné i år. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Alessandro De Marchi under Criterium du Dauphiné i år. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Sidst i sit opslag kommer Alessandro De Marchi med en opfordring til bilister, der gang på gang har været tæt på at koste ham seriøse skader.

'Husk det her: Du kan slå ihjel med din bil. Det er ikke kun en cykelrytter, men også en mand, en hustru, en far, en mor eller en ven...'

Alessandro De Marchi har tidligere i karrieren kørt for forskellige cykelhold.

I 2013 og 2014 kørte han for Cannondale, mens han kørte for BMC i årene 2015-2018.