Cykelryttere vs. fodboldspillere. Lawson Craddock vs. Neymar.

Måske er det at gå for vidt at sammenligne alle i de to sportsgrene og komme med en konkusion, men tager man Craddock og Neymars oplevelser de seneste dage, er der vist ingen tvivl om, at cykelrytteren vinder den duel om at tåle mest smerte.

Den 26-årige amerikaner styrtede lørdag på første etape af Tour de France, da en tabt drikkedunk lige efter forplejningszonen tvang ham af vejen og ind i en tilskuer, og det endte som en blodig omgang. Craddock måtte syes med en håndfuld sting i øjenbrynet, og han fik også et lille brud på skulderbladet langs rygsøjlen. Ikke desto mindre gennemførte han de resterende 100 kilometer og har intentioner om at stille til start søndag.

Styrtet og heltemodet har fået fans til at hylde Lawson Craddock samt ikke mindst at sammenligne ham med Neymar, der under VM brugte rigtig lang tid på at smide sig i græsset og skrige over store og små slag, og efterfølgende har Craddock ikke kunnet modstå fristelsen at stikke til brasilianeren.

Lawson Craddock modtog behandling på cyklen efter sit styrt.

Han skriver således som kommentar til et billede på Twitter af de to i hver deres skadessituation:

»Største forskel er, at Neymar lige nu siddder i et fly på vej hjem,« lyder det spydigt fra Lawson Craddock i et retweet.

Biggest difference is that Neymar is on a flight home right now. https://t.co/kSvAVBRFLB — Lawson Craddock (@lawsoncraddock) 7. juli 2018

Det svirp med halen har fået mange følgere til at hylde Craddock.

What happened to him.. ( don't watch football) did he break a nail?! Chapeau to you, hang in there — Ali Gayler VO (@mountainsparrow) 8. juli 2018

I fuckin love this! #truestory — Keith Adams (@KeithAdams00) 7. juli 2018

You sir, win the internet today — Jason Maxwell (@RapidsJason) 8. juli 2018

Men der er også dem, der ikke kan forstå, hvorfor cykelryttere ofte bruger fodboldspillere til at hævde sig selv.

i love cycling, but never understood why a lot of cyclists are so busy down playing football. Especially a "pro". love both sports and athletics. Can't compare football with cycling and visa versa. Anyone watching this wc can see how demanding football can be — TonyMontana (@PNM242321) 8. juli 2018

Lawson Craddock var godt nok i det humoristiske hjørne efter lørdagens etape, men han erkendte dog også, at han havde smerter. Mange af dem.

»Lige nu er det ekstremt smertefuldt. Det var virkelig smertefuldt på vejen, hvor jeg forsøgte at komme igennem så let som muligt. Jeg fik fantastisk støtte af holdet, som hjalp mig i mål,« forklarede han til EF Education First-Drapacs hjemmeside.