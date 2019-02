Odense er alligevel ikke en del af ruten, når Tour de France kommer til Danmark i 2021.

Tour de France lægger ikke vejen forbi Odense, når verdens største cykelløb kommer til Danmark i 2021.

Dermed misser Odense Kommune muligheden for at få rytterne til deres by, som statsminister, Lars Løkke Rasmussen, ellers tidligere har meldt ud.

Det ærgrer borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S).

»For det første er jeg inderst inde glad for, at Tour de France kommer til Danmark, og det kommer til Fyn.«

»Men når det er sagt, så er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at Odense ikke blev målby, da det var den ambition, vi gik ind med i forhandlinger med staten,« siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren har kendt til udfaldet siden udgangen af november.

»A.S.O. (arrangør af Tour de France, red.) havde det krav, at de af sportslige årsager gerne ville have, at løbet sluttede umiddelbart efter Storebæltsbroen, så der er god mulighed for sidevindskørsel og dermed drama på anden etape,« siger Peter Rahbæk Juel.

Det var ifølge borgmesteren kommunen selv, der valgte at trække sig, da de kendte til kravet.

»De penge, vi har reserveret, dem har vi selvfølgelig ikke brugt.«

»Vi har lagt en del mandetimer i at lave forarbejdet. De timer kommer jo ikke tilbage igen, men jeg glæder mig over løbet kommer til Fyn, og det tager jo ikke mere end 15 minutter i toget at tage til Nyborg,« siger Peter Rahbæk Juel.

Han forventer, at Odense alligevel kommer til at mærke touren i kraft at hotelbookinger i byen.

/ritzau/