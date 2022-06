Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 60-årige tidligere Tour de France-vinder Greg LeMond er blevet ramt af kræft.

Det fortæller han selv på sin hjemmeside.

»Formålet med denne udmelding er at fortælle jer, at jeg er blevet diagnosticeret med kronisk myeloid leukæmi,« fortæller amerikaneren, der har vundet Touren hele tre gange.

»Heldigvis er det en kræfttype, der kan behandles, og det er en form for leukæmi, der ikke er livstruende,« lyder det fra Greg LeMond, der også sætter ord på, hvordan han opdagede, noget var galt.

I flere uger havde han følt sig meget træt, og det fik ham til at gå til lægen. Han skulle her igennem adskillige prøver, inden han sidste fredag fik det svar, mange nok frygter.

»Ingen ønsker at høre, de har kræft, men jeg må også indrømme, jeg er lettet, for nu ved jeg, hvorfor jeg havde det dårligt. Mine læger og jeg er blevet enige om behandling, og det starter i løbet af ugen,« siger LeMond.

Han skal igennem et forløb med kemoterapi, og han forventer allerede at oplevede bedring i løbet af de næste par uger.

Inden for et par måneder skulle han ifølge lægernes prognoser gerne være kræftfri, og han fortæller, at der også er meget gode prognoser på den længere bane.

Greg LeMond fortæller, at han så vidt muligt vil fortsætte sit arbejde hos LeMond Bicycles, men han kommer dog ikke til Frankrig i juli under årets Tour de France. I stedet arbejdes der på en løsning, så han kan følge med fra hjemmet i Tennessee.

»Jeg ser frem til at vende tilbage til Touren næste sommer,« fortæller LeMond, der understreger, at han er i de bedste hænder.

Amerikaneren stoppede sin aktive cykelkarriere i 1994, og ud over at have vundet Tour de France tre gange har han også to verdensmesterskaber.