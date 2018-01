Greg LeMond giver en opsang til Chris Froome, der risikerer en karantænedom og en fratagelse af sin Vuelta-titel og VM-bronzemedalje for et for højt indtag af astmamedicin.

Det er DIT ansvar!

Den tredobbelte Tour de France-vinder Greg LeMond mener, at Chris Froome - og alene Chris Froome - er ansvarlig for, hvad han har indtaget af stoffer. Han lufter ifølge Cyclingnews sin opsang i et interview med The Times.

Udbruddet fra den amerikanske Tour-legende, der vandt Tour de France i 1986, 1989, 1990, kommer i kølvandet på Chris Froomes positive test under Vuelta a España, der først blev omtalt i medierne nogle måneder senere i december. Under Spanien Rundt blev Froome målt med 2000 nanogram/milliliter af det fuldt lovlige astmamedicin salbutamol, men det er kun tilladt at have 1000 ng/mL i kroppen. Den grænse havde Froome overtrådt og dermed brudt reglerne.

Greg LeMond bider ikke på Team Sky og Chris Froomes forklaring om, at man ikke har gjort noget forkert i sagen, som blev voldsomt debatteret lige fra de allerstørste navne i sportens verden til menig mand ved stuebordet.

»Det er idrætsudøverens ansvar at følge reglerne. Når det kommer til salbutamol, er det Chris Froome, som er ansvarlig for, hvad han putter i sin krop. Kun han er ansvarlig. Feltet har brug for samme anvendelse af reglerne. Hvis reglerne ikke bliver fulgt, underminerer det sporten,« siger LeMond, der er kendt for bramfrit at sige sin mening, i interviewet med The Times.

Salbutamol Salbutamol er en godkendt astma-medicin, der fungerer ved at udvide kroppens luftveje. For normale personer øger det lungefunktionen med syv procent, men for atleter er der ikke noget, der tyder på, at det er præstationsfremmende, hvis det tages i medicinsk-tilladte doser. Ved brug af en astma-inhalator er den normale dosis to sug. Tager man otte sug, vil man ikke nå den tilladte grænseværdi på 1.000 nanogram pr. mililiter. Studier af lignende stoffer har vist, at det kan forstørre musklerne i kroppen, men det giver ingen effekt i cykling. De samme studier viser nemlig, at det kun er gavnligt i intense arbejdsperioder på op til to minutter.

Endnu er der ikke kommet en afgørelse på sagen, som kan ende rigtig træls for Chris Froome. For det første risikerer han at miste sin Vuelta-titel og sin VM-bronzemedalje i enkeltstart, som han kort tid efter vandt i Bergen, Norge, og så risikerer han også en længere karantæne. Tidligere er rytterne Diego Ulissi og Alessandro Petacchi straffet med mange måneders karantæne. Og så kan sagen ødelægge Froomes indtil videre pletfrie ry som en 'ren' rytter.

Det er blevet nævnt, at Chris Froome i sit forsvar vil sige, at han tog tre inhaleringer af salbutamol lige inden, at han afleverede sin urinprøve til anti-dopingmyndigheden. Heller ikke den udlægning - hvis den passer - falder LeMond for.

»Stop nu,« siger LeMond og fortsætter:

»Det er den mest latterlige undskyldning, som jeg nogensinde har hørt. Hvis det her er hvad, han hævder, så er det klart, at han brød reglerne og skal have en straf.«

Finishing off the year with some serious strength training Thank you to everyone for the phenomenal support this year!Happy New Yearpic.twitter.com/d3tPyveJPL — Chris Froome (@chrisfroome) December 31, 2017

Nogle eksperter har fortalt, at salbutamol ikke umiddelbart har en præstationsfremmende effekt, men det er ifølge Greg LeMond kun, hvis man måler for den tilladte grænse.

»Hvis man tager det oralt eller ved indsprøjtning, opfører det sig som et anabolt steorid, som det også var tilfældet med clenbuterol, som Alberto Contador blev testet positiv for,« siger LeMond.

Der er ikke nogen fastsat dato for, hvornår der falder en afgørelse i Chris Froomes sag.