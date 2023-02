Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Glyngøre banker Tour de France-feberen stadig af sted.

Faktisk har den aldrig forladt den vestjyske by, hvor den danske Tour-helt Jonas Vingegaard bor til daglig, siden han i sommer triumferede på de franske landeveje og efterfølgende blev hyldet i Danmark – og i særdeleshed i hjembyen.

Noget, der nu har fået en masse af byens frivillige til allerede at planlægge den næste fest i tilfælde af, at danskeren om fem måneder igen ender øverst på podiet i Paris, skriver TV Midtvest.

For selv om det langtfra er sikkert, at Jonas Vingegaard vinder sin blot anden Tour-titel til sommer, kan man aldrig være for tidligt ude med den slags fester, mener initiativtagerne 'Glyngøres Hjælperyttere'.

Sådan så det ud i sommeren 2022, da Jonas Vingegaard blev hyldet i Glyngøre. Foto: Emilie Lærke Vis mere Sådan så det ud i sommeren 2022, da Jonas Vingegaard blev hyldet i Glyngøre. Foto: Emilie Lærke

»Vi gør det, fordi vi sidste år kun havde fem dage til at planlægge fejringen af Jonas, og jo, det lykkedes da, men vi vil gerne være bedre forberedte denne gang. Der er en masse ting, vi kan forberede på forhånd,« siger Susan Aaen, der er medlem af gruppen, til B.T. og tilføjer:

»Vi havde måske forventet 10.000 mennesker sidste år, men så kom der 25.000. Så var der pludselig mange ting, der skulle opskaleres.«

Det er jo ikke sikkert, at han vinder Tour de France i år. Er I ikke lidt for tidligt ude?

»Jo, selvfølgelig er det tidligt at begynde, selv om han ikke engang har vundet endnu, men man ved det heller ikke før sidste etape i Paris. Og på et eller tidspunkt skal man jo starte, så vi kunne lige så godt starte nu,« forklarer Susan Aaen.

Ud over at være en del af gruppen 'Glyngøres Hjælperyttere' er Susan Aaen provst i Salling Provsti.

Derudover er hun nabo til Jonas Vingegaard i byen, hvor der blot bor 1.400 mennesker.

Og derfor har hun da også været med til at stable de seneste to års vilde Vingegaard-fejringer på benene i den vestjyske by.