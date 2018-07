Jakob Fuglsang eksploderede i onsdagens benhårde alpeslag i Tour de France. Danskeren dryssede fra en fjerdeplads ned på en 12.-plads i den samlede stilling.

B.T. fangede efter etapen Eurosports cykelkommentator, Thomas Bay, til en reaktion på den skuffende indsats fra den danske Astana-kaptajn.

»Det var meget ærgerligt set med danske briller. Men jeg havde mine bange anelser inden etapen. Allerede i går (tirsdag, red.) så vi, at benene ikke var gode hos Jakob. Men det var så først i dag, at vi fik svarene,« siger Thomas Bay.

»Og der skulle jo være nogle tabere på denne meget hårde etape. De kørte så stærkt, at nogle måtte eksplodere. Og så var det rigtig kedeligt, at det var Jakob, der skulle ende med at blive dagens nok største taber.«

Er hans klassementsdrømme så ovre nu?

»Nej. Jeg ville passe på med at afskrive ham. Godt nok fik han et ordentligt gok i nødden i dag, men vi har tidligere set, at han bliver bedre, som løbet skrider frem. Han kan køre sig op igen. Allerede torsdag kan der blive byttet rundt på klassementsplaceringer igen.«

»Og så har vi tit set, at den berømte 'tredje uge' bliver altafgørende i Touren. Derfor er der håb for Fuglsang. Selvom det var en kæmpe skuffelse i dag.«

Skal han ud og jagte tid på Alpe d'Huez torsdag?

»Nej nej, han skal ikke ud og køre vanvittigt og desperat i morgen. Han skal klare sig igennem uden tidstab til de øvrigt klassementskandidater. Men hvis han eksploderer igen, skal han selvfølgelig sadle om og i stedet gå efter etapesejre i Pyrenæerne,« lyder det fra Thomas Bay.

Og skulle Jakob Fuglsang igen gå kold i torsdagens alpe-finale, vil det omvendt åbne op for nogle spændende danske muligheder, mener den danske cykelekspert.

»Ja, så vil Michael Valgren og Magnus Cort få lov at jagte etapesejre. Og der kommer nogle fremragende muligheder for dem, inden vi rammer Pyrenæerne. Så den enes død kan blive andres brød.«