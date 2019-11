Den franske cykel-legende Raymond Poulidor er død.

Han blev 83 år.

Det skriver Tour De France på deres Twitter-profil.

I teksten lyder det:

»Han var en stor mester, men også meget mere end det. Touren vil ikke være den samme uden ham. Vi vil aldrig glemme dig, Raymond!«

Tidligere kom det frem at Poulidor var blevet indlagt, og at det ikke så alt for godt ud for franskmanden:

»Lægerne har fortalt, at de tager nogle flere prøver, men vi skal ikke forvente godt nyt,« fortalte hans kone, Gisèle, til Le Parisien.

»I nogle dage har han nærmest ikke sagt noget. Han svarer bare 'ja' eller 'nej', når han bliver spurgt, om han har spist og sovet. Jeg er selvsagt meget bekymret,« fortalte Gisèle Poulidor om sin berømte mand, der startede sin professionelle karriere i 1960.

Un immense champion et tellement plus que cela. Le Tour ne sera plus le même sans lui.

Nous ne t'oublierons jamais, Poupou !



He was a great champion but so much more than that. The Tour will not be the same without him.

We will never forget you, Raymond!pic.twitter.com/L3w97IFUSa — Tour de France™ (@LeTour) November 13, 2019

Han gik på pension som 40-årig i 1977, og gennem hele karrieren kørte han for det franske hold Mercier.

Poulidor blev i Tour De France-sammenhænge kaldt 'den evige toer'. da han blev nummer to tre gange og nummer tre fem gange i sin karriere.

Det oplyses ikke, under hvilke omstændigheder Poulidor døde.

Raymond Poulidors barnebarn er det store cykeltalent Mathieu Van der Poel, som sad i finalen under VM i landevejscykling sammen med Mads Pedersen, inden han gik sukkerkold. Han har også sendt en hilsen til sin bedstefar på sin Instagram-profil:

»Altid så stolt.«