Tour de France-ruten anno 2020 ligger rigtig godt til de større bjergryttere med mange højdemeter og en generelt lidt utraditionel rute.

»Det bliver virkelig et interessant cykelløb.«

Det siger Christopher Juul-Jensen om ruten, der blev offentliggjort tirsdag. B.T. Sport har spurgt ham, Magnus Cort Nielsen og Kasper Asgreen om deres tanker omkring ruten.

Hvad siger du til, at den eneste enkeltstart i næste års løb foregår opad La Planche des Beilles Filles på 20. etape?

Christopher Juul-Jensen. Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Christopher Juul-Jensen. Foto: GIAN EHRENZELLER

Magnus Cort Nielsen, 26 år, Astana (fra årsskiftet EF Education First): »Det holder ofte spændingen i løbet længe med en sen enkeltstart, selvom det selvfølgelig afhænger af, hvad tidsforskellen er. Men det er ikke nyt at have en enkeltstart til sidst. Hvis enkeltstarten ligger tidligere i løbet, kan man jo være tvunget til at angribe, hvis man er bagud i klassementet. Men hvis den ikke har været der endnu, så kan man sidde og hvile i sig selv og tro på, at man ikke mister for meget tid. Der vil jo være nogle, der kalkulerer med, at de godt kan være lidt bagud forud før den sidste etape.«

Christopher Juul-Jensen, 30 år, MItchelton-Scott: »Det kan godt gå hen og låse løbet lidt, da alle de store kanoner holder lidt igen, da de gerne vil sørge for, at de har nok i tanken til den afgørende enkeltstart. Men når den ligger så sent i løbet, så vil folk gerne spare på kræfterne. Det bliver interessant, men det kan låse løbet. Men om det gør det, det kan jeg ikke spå om.«

Kasper Asgreen, 24 år, Deceuninck-Quick Step: »I sådan en bjergenkeltstart kan man lave nogle store tidsforskelle. Ingen kan derfor føle sig for sikker, for under enkeltstarten er det på egen hånd, og der har man ikke et hold omkring sig til at hjælpe. Det er et meget spændende element at have så sent i løbet. Netop fordi enkeltstarten er en bjergenkelstart, så vil vi ikke se ryttere kalkulere forinden og køre konservativt. Det havde de til gengæld gjort, hvis der lå en flad enkeltstart til sidst, fordi specialister havde vidst, at de kunne hente et minut eller halvandet på en flad enkelstart. Men det gør de ikke på denne her.«

Det bliver en Tour med rigtig mange højdemeter og alpeetaper. Hvad tænker du om det?

Tour-ruten passer godt til danske Jakob Fuglsang. Foto: ANDER GILLENEA Vis mere Tour-ruten passer godt til danske Jakob Fuglsang. Foto: ANDER GILLENEA

Magnus Cort Nielsen: »Det kan være forskelligt afhængig af veje, man kører på. Alpeetaper er som regel fine veje. Jeg kan godt lidt at køre der. Stigningerne er ofte lidt mere reelle end i Pyrenæerne. De er mere jævne, der er ikke vanvittigt stejle stykker, små nedkørsler og smalle veje. Ofte er det fine veje med relativt jævne stigningsprocenter.«

Christopher Juul-Jensen: »Personligt er det ikke noget, der er en hæmsko, at der er mange højdemeter. Jeg har efterhånden vist, at jeg kan hjælpe og begå mig i alt slags terræn. Men jeg vil da stadig betragte mig selv som en del af en Tour-bruttotrup med den rute, de har offentliggjort i dag. Så det betyder ikke særlig meget andet end, at det bliver et interessant cykelløb for dem der skal deltage, og dem der skal se med.«

Kasper Asgreen: »Det er en meget klatrervenlig rute, som lægger ud med stigninger. Næste års rute er helt klart til bjergrytterne, og der er ikke så mange chancer for sprinterne. Men når det er sagt kører de udenom mange af de store historiske bjerge som Mont Ventoux. Selv bjergafslutningerne er lidt mindre stigninger, end hvad vi er vant til, og det gør det nok mere aggressivt. Man skal angribe fra bunden af bjergene, fordi stigningerne ikke er 20 kilometer lange, hvor man langsomt kan slide de andre op. Det er en spændende rute, der nok skal give et spændende cykelløb, hvor jeg tror, at ryttere som Tom Dumoulin og Primoz Roglic vil satse på noget andet, når der ikke er flere enkeltstartskilometer,« fortæller Kasper Asgreen.

»Jeg tror, at man kan se et relativt 'let' Tour de France-felt næste år, fordi der ikke er mange enkeltstartskilometer og sprinteretaper, og derfor tror jeg, at mange specialister springer over. Måske de vælger at satse anderledes, især enkeltstartsryttere med henblik på OL, som kommer lige efter Touren.«

Hvis Jakob Fuglsang stiller til start i Touren i 2020, hvordan passer ruten ham, som du ser det?

Christopher Juul-Jensen: »Jo mindre tid man skal bruge på de første flade etaper, jo bedre er det for Fuglsang. Han har bevist, at han er blandt verdenseliten, når det kommer til at køre opad, og han kan stort set også alt andet. Der er heller ingen holdtidskørsel, og det er også en fordel for ham. Så er der en bjergenkeltstart, så det er vel mere eller mindre perfekt for ham.«

Kasper Asgreen: »Fuglsang er en komplet rytter, så man skal ud i en meget ekstrem Tour de France-rute, før den ikke passer til Fuglsang. Jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle kunne gøre det godt på denne her rute. Han kører en fornuftig enkeltstart og er også god op af korte, eksplosive stigninger. Ellers bliver man ikke nummer to i et løb som Flèche-Wallone op ad Mur de Huy.«

Touren i 2020 køres fra den 27. juni til den 19. juli med start i den franske by Nice.