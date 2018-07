Hvis det kommende linjeløb for mænd ved EM i cykling ender med at skulle afgøres i en spurt, burde der være chance for en dansk medalje.

I hvert fald er der sprintstærke folk med i den trup, som landstræner Anders Lund har udtaget til løbet, der køres 12. august i Glasgow.

Både Michael Carbel, danmarksmester Michael Mørkøv og Tour de France-rytteren Magnus Cort Nielsen forstår at fyre mange watt af på kort tid, og derfor tror træneren på et godt resultat.

»Jeg er yderst tilfreds med at kunne præsentere så hurtigt og stærkt et hold til herrernes linjeløb i Glasgow. Igen i år er ruten hurtig, og med den her ryttersammensætning kommer vi til at have flere taktiske muligheder i løbet,« siger Anders Lund i en pressemeddelelse.

Foruden de tre ovennævnte består det danske hold af Mads Pedersen, Casper Pedersen, Kasper Asgreen, Lasse Norman Hansen og Alexander Kamp.

Til enkeltstarten, der afvikles fire dage tidligere, er danmarksmesteren Martin Toft Madsen udtaget sammen med Rasmus Quaade.

EM var i mange år forbeholdt junior- og U23-rytterne, men siden 2016 har seniorerne også været inviteret.

Sidste år var mesterskaberne henlagt til Herning, hvor Casper Pedersen vandt U23-linjeløbet, mens Kasper Asgreen vandt U23-enkeltstarten.

Hos kvinderne blev det til dobbelttriumf for Pernille Mathiesen, der både vandt linjeløbet og enkeltstarten i U23-klassen.

/ritzau/