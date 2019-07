Quick-Step havde en rigtig god Tour-mandag på de franske landeveje, da stjernen Julian Alaphilippe vandt etapen og samtidig sikrede sig den gule trøje.

Men for Kasper Asgreen – den ene af to danske Quick-Step-ryttere - blev afslutningen på etapen lidt af et mareridt.

Kasper Asgreen var nemlig involveret i et grimt styrt kort før mål.

Det fortæller hans holdkammerat Michael Mørkøv til TV2.

»Vi havde afleveret Julian (Julian Alaphilippe, red.) og resten af holdet, som vi skulle, og skulle egentlig bare rulle til mål, og så kører han (Kasper Asgreen, red.) direkte ind i en midterhelle, som han simpelthen overser.«

»Så det var faktisk et meget grimt styrt. Men jeg har hørt, han skulle være okay,«

»Jeg har fået at vide, han er på vej ind til mål på cyklen, så det skulle være okay,« sagde Michael Mørkøv til TV2.

Efterfølgende har B.T. været i kontakt med Quick-Steps sportsdirektør Davide Bramati, som fortæller, at det er usikkert, om Kasper Asgreen fortsætter i Tour de France.

»Han styrtede. Jeg sad i bilen bag ham. Han var sammen med lægen ved bilen, men han ville færdiggøre etapen. Nu er han i ambulancen. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg håber, han er med os til start i morgen.«

B.T. var tilstede, da Kasper Asgreen blev ført ind i ambulancen.

Han sagde ikke noget, men så alvorlig ud i ansigtet og stirrede ud i luften. Danskeren kunne dog sagtens gå, men havde sår i panden.

Jakob Fuglsang tabte enkelte sekunder til Team Ineos' Egan Bernal, men sad ellers med i finalen. Du kan læse, hvad han sagde efter etapen lige her.

