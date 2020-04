Der vil ikke blive kørt Your de France i år, hvis arrangørerne tvinges til at afvikle løbet uden tilskuere.

Sådan lyder melding fra løbsdirektør Christian Prudhomme.

»Tour de France vil ikke blive kørt for lukkede døre,« siger han til det franske sportsmedie Sports Auvergne.

På grund af den aktuelle coronanedlukning af det meste af verden, er den kommende sommers store sportsbegivenheder blevet aflyst eller udskudt. EM og OL skal i stedet afvikles i 2021, mens Wimbledon helt er afbløst.

En anden af cykelsportens Grand Tour, Giro d'Italia, er foreløbig blev udskudt på ubestemt tid, men der har endnu ikke været en udmelding om, hvad der skal ske med Tour de France.

Nu løfter Christian Prudhomme altså for lidt af overvejelserne om afviklingen af det løb, der efter planen skal gå i gang 27. juni og slutte 19. juli. Og her slår løbsdirektøren fast.

»Som det ser ud lige nu, vil Tour de France stadig blive kørt som planlagt, men selvfølgelig afhænger alt af, hvad der sker med coronapandemien,« siger han.

Christian Prudhomme tilføjer dog, at han og kollegaerne i ASO diskuterer muligheden for at afvikle de tre ugers cykelløb på et senere tidspunkt. Den mulighed er der åbnet for med udsættelsen af OL, der oprindeligt havde tvunget Tour de France til en tidligere afvikling i år.