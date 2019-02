Ved dagens pressemøde fortalte Tour-bossen Christian Prudhomme om, hvorfor det bliver Danmark, der skal huse tre etaper i Tour de France i 2021.

»I dag er Danmark-dag,« siger Christian Prudhomme blandt andet til de fremmødte ved pressemødet.

Prudhomme afslørede, at han for et par år siden var på visit i Danmark og mødte blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen.

»Dengang for et par år siden indså jeg, hvor vigtig touren var for jer,« siger han med henblik på den danske statsminister.

Verdens største cykelløb, Tour de France, får start i Danmark i 2021. Det oplyser Tour de France-direktør Christian Prudhomme i et interview med det franske medie Europe 1's Youtube-kanal. Det skriver Ritzau, onsdag den 20. februar 2019. Foto: Kamil Zihnioglu Vis mere Verdens største cykelløb, Tour de France, får start i Danmark i 2021. Det oplyser Tour de France-direktør Christian Prudhomme i et interview med det franske medie Europe 1's Youtube-kanal. Det skriver Ritzau, onsdag den 20. februar 2019. Foto: Kamil Zihnioglu

Prudhomme fortalte også, at VM i 2011, som blev holdt på dansk jord, viste, at Danmark er i stand til at stå for sådan et arrangement.

»Det er en ære for mig,« siger Prudhomme videre om at give Danmark lov til at arrangere de tre etaper.

Lars Løkke Rasmussen fortalte også, at han var på visit i Frankrig i 2017 under Tour de France, og det var her, at planerne begyndte at blive lagt.

Til spørgsmål stillet i salen fortæller Prudhomme videre, at danskernes passion om cykling, som er stærkt medvirkende til valget. Det drejer sig blandt andet om vores cykelkultur, hvor vi er et af de lande, der bruger vores cykler mest i hele verden.

Så er det helt officielt: Tour de France kommer til #KBH og Danmark i 2021! #KBH er kåret som verdens bedste cykelby, så nu glæder vi os til at tage imod verdens største cykelløb. Se de tre danske etaper her. #dkmedier #TourstartDK #TDF2021 @tourstartdk pic.twitter.com/bsxC8RnD0n — Københavns Kommune (@koebenhavner) 21. februar 2019

Første etape bliver kørt i Københavns gader, og der bliver tale om en 13 km lang enkeltstart i hovedstaden.

Anden etape får startby i Roskilde, hvor rytterne bliver sendt ud på 190 km, inden de kommer i mål på Fyn.

Mens tredje etape bliver med Vejle som startby, mens Sønderborg får æren af at blive målby i den sidste etape på dansk grund. Distancen på tredje etape bliver 170 km.

Du kan følge presseseancen live på B.T..