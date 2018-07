Efter 21. etaper og tre ugers intenst cykelløb skal kassen gøres op. Hvem har tjent penge på at træde i pedalerne, og hvem kigger langt efter et par håndøre?

Cykelsporten er ikke nogen guldmine, og derfor luner lidt økonomisk bonus ganske fint i lommerne på rytterne

Ikke overraskende er det Team Sky, der topper listen, som cykelmediet The Inner Ring har bragt - og ganske suverænt endda. Med to etapesejre, Geraint Thomas' samlede sejr og Chris Froomes samlede tredjeplads, så ligger Team Sky på førstepladsen med næsten tre gange så meget i bonus som listens nummer to - 728,630 euro har de hentet, svarende til 5,4 millioner kroner.

Fakta Så meget tjente Tour-holdene 1. Team Sky: 728,630 euro

2. Team Sunweb: 245,280 euro

3. Lotto NL: 190,980 euro

4. Quick-Step: 145,070 euro

5. Bora Hansgrohe: 125,900 euro

6. Movistar: 114,620 euro

7. UAE Emirates: 100,650 euro

8. Bahrain-Merida: 86,050 euro

9. AG2R La Mondiale: 69,800 euro

10. Trek Segafredo: 58,850 euro

11. Wanty-Groupe Gobert: 56,600 euro

12. BMC: 54,340 euro

13. Astana: 53,530 euro

14. Groupama-FDJ: 53,290 euro

15. Direct Energie: 40,850 euro

16. Fortuneo-Samsic: 36,590 euro

17. Cofidis: 25,780 euro

18. Mitchelton-Scott: 20,970 euro

19. Katusha-Alpecin: 18,070 euro

20. Lotto-Soudal: 16,750 euro

21. Dimension Data: 15,730 euro

22. EF Education First-Drapac: 14,420 euro

På andenpladsen er det så Søren Kragh Andersens Team Sunweb. Det hollandske hold kom afsted med en enkelt etapesejr og en samlet andenplads til Tom Dumoulin - og en hvid ungdomstrøje til den talentfulde dansker. 245,280 euro - eller 1,8 millioner kroner, om man vil.

På tredjepladsen finder vi LottoNL-Jumbo, der hev tre etapesejre og en fjerdeplads til Primoz Roglic.

Astana med de fire danskere på holdet findes først noget længere nede på listen til trods for de to etapesejre til henholdsvis spanske Omar Fraile og danske Magnus Cort. En 13. plads ud af 22 hold bliver det til med en indtjening på cirka 400.000 kroner.

I bunden finder vi de hold, der ikke gjorde meget væsen af sig på etaperne, og sidstepladsen indtages af holdet med det mundrette navn: Team EF Education First-Drapac Powered By Cannondale, der lige sniger sig over 104.000 kroner.