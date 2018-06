Dansk cykelsport har det mere end almindelig godt for tiden.

Det vrimler nemlig med succes for de danske ryttere, der i løbet af 2018 har vundet adskillige etapesejre og vist storform. Lige om lidt venter så det, der for rigtig mange er årets højdepunkt: Tour de France. Og her er der store forhåbninger til danske Jakob Fuglsang, der for nyligt viste imponerende god form.

Men hvilke danskere kommer egentlig igennem nåleøjet og får fornøjelsen af at deltage i verdens største cykelløb?

B.T. har fået cykelkommentator på Eurosport Thomas Bay til at vurdere chancerne for, at vi får masser af dansk islæt under dette års Tour de France:

»Det ser jo bedre ud end nogensinde. Jeg synes jo, at det hele året har set godt ud og har båret hen imod, at det hele skal peake til Touren. Jakob har nået en alder, hvor han er rigtig dygtig til at styre det her med sin form, udover at han næsten altid har et rigtig højt niveau, og så er det klart, at så skal man lige formmæssigt peake, når det hedder Tour de France og har det som sæsonens helt store mål. Og jeg synes, det ser rigtig godt ud. Han var jo knivskarp i Schweiz Rundt, og præstationen på enkeltstarten var rigtig, rigtig glædelig. Og med den form, så er målsætningen om top-5 - og måske endda podiet - blevet højaktuel. Det er i min verden realistisk.«

Vurdering:

»Michael er også stensikkert med til Tour De France. Jeg var meget imponeret af ham i Criterium du Dauphiné. Jeg har aldrig set ham klatre sådan. Han sad der mange af dagene overraskende længe. Valgren er jeg meget overrasket over, udover jeg selvfølgelig er benovet over hans kvaliteter som cykelrytter, så er jeg også meget benovet over det niveau, som han viste frem i Dauphiné, og jeg er helt sikker på, at han bliver en meget værdifuld hjælper for Jakob. Både på etaperne, men også som en stor motor i det her holdløb på tredje etape, hvor han bliver en meget, meget vigtig brik.«

Vurdering:

Hvilken dansker kommer til at vinde en etape under Tour de France?

»Jeg er ret sikker på, at Magnus også kommer med. Han har så høj klasse, og vi har før set, at når han først kommer i gang, så er han en af de tunge folk, der gør det allerbedst i bjergene og også som hjælperytter. Og så har Magnus nogle våben som cykelrytter, så han - hvis vi lige ser bort fra Fuglsang - måske er en af de danskere, der har allerstørst chance for også at få lidt personlig succes i form af en etapesejr. Får han chancen, så er han altså skarp nok til at kunne afslutte det til egen fordel.«

Vurdering:

»Der skal ske underlige ting, hvis Jesper ikke skal med. Han kommer med i en ren hjælperolle, og selvfølgelig skal Jesper fokusere på bjergene og hjælpe Jakob der. Og det er jeg sikker på, at både han og hans omgivelser på Astana-holdet har erfaringen til at kunne sætte ham op til det. Han har også vist, at når han er på sit højeste niveau, så er han en verdensklasse hjælperytter netop i bjergene. Han kan blive en vigtig mand for Jakob som denne her rene bjerghjælper, og der er det specifikt, at han skal træde i karakter. Og det er jeg sikker på, at han er mand for.«

Vurdering:

»Der svinger jeg mig altså helt op på en sekser. Det har ligget lidt i kortene hele året, at han skulle køre Tour de France, og man kan vel ikke sige, at han har kørt sig af holdet - tværtimod. Og ligesom med Cort, så er han en af danskerne, der har størst chance for noget personlig succes. Han er en fabelagtig cykelrytter og kan lidt af hvert. Han bliver meget, meget vigtig for holdet. Nu skal de have Tom Dumoulin og Wilco Kelderman til at præstere i klassementet, og dem kan han hjælpe meget. Jeg glæder mig meget til at se Søren - specielt efter det han viste i Schweiz Rundt.«

Vurdering:

»Den har jeg lidt sværere ved at lure. Sidst jeg talte med Matti, så håbede han selvfølgelig, at han skulle til Tour de France, men jeg tror ikke, at der er noget, der er sikkert. Jeg håber selvfølgelig på det. For Mattis egen skyld, for os der skal kigge på, men også for holdets skyld. Og med et hold, der har sidste års nummer to, Rigoberto Uran, og en lokal helt i Pierre Rolland, så er det meget vigtigt at have folk som netop Matti. Han er ikke den store ørn i bjergene, men specielt på de første 8-9 dage, der er meget hektiske med sidevind og brosten, kan jeg se Matti spille en vigtig rolle. I min verden er han en topvigtig hjælper, og hvis jeg skulle udtage holdet, så ville jeg tage ham med.«

Vurdering:

Øvrige danske ryttere som Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen og Mads Pedersen kommer ikke med i årets Tour de France. Torsdag blev det samtidig annonceret, at Lars Bak heller ikke kommer med.

Verdens største cykelløb sættes i gang den 7. juli og slutter den 29.