Det er da gået helt galt på den anden side af Øresund.

I disse dage køres de nationale mesterskaber i cykling, og det er en stor udfordring at få alt på plads til at afvikle disse begivenheder, men i de fleste lande lykkes det ganske fint.

Men ikke i Sverige.

Her har de været nødsaget til at flytte til en racerbane for at konkurrere.

A bit sad to see the Swedish RR in an arena and not a real road race pic.twitter.com/xshY8pRBPu — Andyman (@AndymanFinest) June 24, 2023

Torsdag fortalte arrangørerne til SVT, at de måtte aflyse mesterskabet, fordi Transportstyrelsen i landet havde trukket deres godkendelse af ruten tilbage på grund af klager fra beboere på ruten omkring Uppsala.

»Det er en kæmpe skandale,« lød det fra Uppsala cykelklubs formand Göran Mattsson til SVT Sport.

Beboerne har følt sig kørt over af arrangørerne. De følte, at de blev fanget på grund af alle afspærringerne.

»Vi, der bor her i området, har følt os ret kørt over, både af kommunen og den cykelklub, der arrangerer stævnet. Der er allerede en del byggeri, der gør det svært for os i det daglige, og med disse konkurrencer ville det blive endnu værre,« siger Tobias Lindblom, der bor i området.

Han udtrykker desuden bekymring over, at følgebilerne nogle gange skulle have kørt over 100km/t på veje, hvor man normalt kun må køre 30 km/t.

Ifølge ham har det ført til, at folk føler sig bekymrede over sikkerheden især med tanke på, at der er børn, der leger udenfor.

Arrangørerne fandt en nødløsning i sidste øjeblik.

Denne eftermiddag måtte kvindernes løb så køres på en racerbane, hvor Emilia Fahlin vandt sit fjerde svenske mesterskab.