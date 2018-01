Så er det sket igen.

To cykelryttere er blevet mejet ned af et køretøj.

Denne gang drejer det sig om Quick-Step Floors-rytterne Laurens De Plus og Petr Vakoc, der er blevet ramt af en lastbil under en træningstur i Sydafrika. Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

Ulykken skete torsdag og begge ryttere er indlagt på hospitalet. En tredje rytter, Bob Jungels, slap fra sammenstødet uden alvorlige skader.

»Vi var ude og træne, da jeg pludselig hørte en høj lyd, og sekunder senere så jeg Laurens og Petr ligge på jorden,« fortæller Bob Jungels til holdets hjemmeside:

»Jeg så ikke lastbilen komme bagfra, men den må have ramt den med venstre sidespejl eller den venstre forside af bilen. Jeg løb over til dem og kunne se, at de var kommet til skade, så jeg turde ikke flytte på dem. En kvinde kom til og hjalp, hun ringede efter en ambulance.«

Både Laurens De Plus og Petr Vakoc blev slået bevidstløse og blev øjeblikkeligt tilset af træner Koen Pilgrim, oplyser cykelholdet.

Og undersøgelserne på hospitalet har vist, at især Petr Vakoc kom slemt til skade. Han har fået flere brud, der fredag krævede en operation. Laurens De Plus fik skader på lunger og nyrer, men ventes udskrevet fra hospitalet inden for nogle få dage.

»Det var virkelig hårdt at se dem ligge sådan, og jeg håber, at de snart kommer sig,« siger Bob Jungels.

Det er kun knap et år siden, at den kendte italienske cykelrytter Michele Scarponi blev dræbt under lignende omstændigheder, da han ligeledes under en træningstur blev ramt af en lille lastbil.