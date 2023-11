Der skulle gå knap to år, fra Andreas Kron blev forlovet med kæresten, Ida, til parret blev gift.

Men torsdag skete det.

Det afslører den danske cykelstjerne i et opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

Den 25-årige Albertslund-dreng, der til daglig kører for Lotto Dstny, var med ved sidste års Tour de France.

Men i år var Andreas Kron fraværende, og det var der en ganske god forklaring på.

»Jeg føler mig ikke klar til at deltage, og sammen med holdet blev det besluttet at fokusere på andre mål. Forstå mig ret: Jeg nød virkelig at køre Touren sidste år, især med starten i mit hjemland.«

»Det var fantastisk, men jeg er sportsmand, og jeg vil ikke bare køre. Jeg vil lave resultater. Det ville ikke være muligt med min nuværende form,« lød det fra danskeren ifølge TV 2 Sport.

I stedet blev der fokuseret på Vuelta a España, og det skulle vise sig at være en ganske god satsning.

Danskeren sikrede sig nemlig sejren på 2. etape af årets sidste Grand Tour.

Og nu har han sikret sig endnu en sejr. Denne gang på hjemmefronten.