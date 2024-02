Oleg Tinkov, der i 2013 købte Bjarne Riis' cykelhold, er blevet stemplet som udenlandsk agent af Rusland.

Den russiske erhvervsmand Oleg Tinkov, der i 2013 købte Bjarne Riis' cykelhold, er en upopulær mand i sit hjemland.

Fredag har landets justitsministerium stemplet ham som såkaldt "udenlandsk agent". Det skriver Reuters.

Mærkatet "udenlandsk agent" bruges typisk af russiske myndigheder for at lukke munden på kritikere, skriver AFP.

En del af konsekvensen er, at man bliver pålagt at fortælle, hvordan man finansierer sit arbejde. Alle ens publikationer - herunder opslag på sociale medier - bliver også udstyret med et særligt mærkat.

Oleg Tinkov har været en hyppig kritiker af Rusland siden invasionen af Ukraine i 2022, og i november samme år slog han fast, at han ikke længere ønskede at være en del af sit hjemland.

- Jeg har taget den beslutning at droppe mit russiske statsborgerskab. Jeg kan og vil ikke associeres med et fascistisk land, som startede en krig med en fredelig nabo og dræber uskyldige mennesker dagligt, sagde han dengang.

Den karismatiske russer, der har skabt en stor formue på bankvirksomhed, var i mange år involveret i cykelsporten.

I 2012 blev han sponsor for Bjarne Riis' hold, som derfor kom til at hedde Team Saxo Bank-Tinkoff Bank.

Året efter købte han holdet af Bjarne Riis, som fortsatte som såkaldt team manager, indtil han stoppede i 2015 efter uenigheder med russeren, som er en mildest talt anderledes karakter end sin danske makker.

I 2016 blev holdet lukket efter nogle år, hvor Oleg Tinkov på godt og ondt havde blandet sig meget i den løbende drift.

/ritzau/