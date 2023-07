I slutningen af sidste år frasagde Oleg Tinkov sig sit russiske statsborgerskab. Nu raser han mod de oligarker, der ikke tør kritisere krigen i Ukraine.

Siden krigen brød ud har flere russere blandt andet fået indefrosset deres bankkonti, beslaglagt aktiver og inddraget deres visum.

Bjarne Riis' gamle sponsor mener, at flere russiske oligarker kan få fjernet disse sanktioner, hvis de tør kritisere krigen.

Tinkov har selv offentlig fordømt Vladimir Putins Rusland, og det har fået flere venskaber til at briste.

Bjarne Riis' gamle sponsor på det danske cykelhold Team Saxo Bank Oleg Tinkov, som også er rigmanden Lars Seiers gamle kompagnon, har vendt Vladimir Putin ryggen.

»Mange er holdt op med at tale til mig, fordi de er bange. Jeg er holdt op med at tale med dem, fordi de er kujoner,« siger Tinkov til Financial Times.

»De skal vælge en stol og sætte sig på den. At sidde mellem to stole, som de har gjort de sidste 30 år – med et hus i Belgravia i London – mens de er venner med Putin, holder ikke længere,« tilføjer han.

Milliardæren er utilfreds med måden, han er blevet behandlet på, sammenlignet med de forretningsmænd, der har valgt at blive i Rusland, men som stadig jævnligt besøger Europa.

»I stedet for at være en helt for England og Europa, har jeg været i fare, og det er jeg fortsat. Jeg ved ikke, om Putin vil dræbe mig eller ej. Og disse mennesker sidder i St. Tropez, driver forretning og rejser verden rundt. Det er ikke retfærdigt,« siger han.

I Danmark er 55-årige Oleg Tinkov nok mest kendt for sin periode på cykelholdet Saxo-Tinkoff, der siden skiftede navn til Tinkoff.

Forretningsmanden gik først ind som sponsor for Bjarne Riis' daværende Team Saxo Bank i sommeren 2012. Efter 2013-sæsonen købte Tinkov World Tour-licensen af Riis og drev holdet videre frem til 2016, hvor det gik i opløsning.