På uimponeret vis kickstartede Jonas Gregaard sin Tour de France-karriere med at gå i udbrud på lørdagens Bilbao-etape.

Foran tusinder af ekstatiske baskere trådte han Tourens første bjergpoint hjem, og undervejs følte den danske Uno X-rytter sig som lidt af en rockstjerne:

»Det var det vildeste, jeg har prøvet i mit liv. Jeg har aldrig prøvet at køre et løb, hvor der var så sindssygt mange mennesker. Det var en virkelig stor oplevelse.«

Jonas Gregaards første Tour-etape blev en mindeværdig oplevelse med baskiske fans i vejkanten. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Gregaards første Tour-etape blev en mindeværdig oplevelse med baskiske fans i vejkanten. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

På Baskerlandets stejle ramper var menneskemængderne så voldsomme, at det flere gange var ved at gå galt.

»De råbte og skreg, jeg fik også et flag i styret, så jeg var ved at vælte på et tidspunkt. Sådan er det jo, når man står så tæt,« siger Jonas Gregaard.

Tidligere på året sikrede den 26-årige Tour-debutant sig den samlede sejr i bjergkonkurrencen under Paris-Nice, og lørdag greb han ud efter prikkerne i Frankrigs allerstørste cykelløb.

Det glippede, men Gregaard er ikke bitter:

»Jeg er fint tilfreds. Der var ingen fra udbruddet, der fik bjergtrøjen. Hvis der var nogen fra der, der havde fået den, så havde jeg været skuffet, men når det alligevel ikke sker, så ser vi fremad.«

Forude venter nye udbrud for danskernes nye Tour-kæledægge:

»Jeg kan ikke udelukke et nyt udbrud, men nu skal jeg lige slappe lidt af og se, hvordan og hvorledes. Lige tage det hele til mig, men jeg kan ikke udelukke noget.«

Hver dag tager B.T. dig HELT tæt på Tour de France med podcasten Touren på Bagsædet – sendt direkte fra verdens største cykelløb. Lyt med her.