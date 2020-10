Det danske klassementshåb Jakob Fuglsang føler selv, at han har fået en god start på Giro d'Italia.

En samlet sjetteplads med 1 minut og 1 sekund op til førertrøjen.

Det er status for Jakob Fuglsang efter de første ni etaper af dette års forskudte Giro d'Italia.

Selv om det danske klassementshåb ikke fik den bedste start på den italienske grand tour efter en besværlig enkeltstart, er Fuglsang godt tilfreds med, hvordan den første uge plus et par dage er gået.

- Alt i alt er det en god første del bortset fra enkeltstarten, hvor de andre klassementsryttere havde bedre forhold med hensyn til vinden.

- Det har været en god første uge, og jeg har taget noget af den tabte tid tilbage, siger Fuglsang på Astanas pressemøde på Giroens første hviledag mandag ifølge netmediet feltet.dk.

Quick-Step-portugiseren Joao Almeida er øjeblikkelig indehaver af den lyserøde førertrøje. Af de forventede favoritter til den samlede sejr ligger hollandske Wilco Kelderman bedst på andenpladsen, 30 sekunder efter Almeida og altså 31 sekunder foran Fuglsang.

Astana-danskeren er bookmakernes favorit til at tage den samlede sejr, efter at Geraint Thomas (Ineos) i sidste uge måtte forlade løbet efter et styrt.

- Min chance for at vinde er ikke blevet dårligere. Der er lang vej igen til Milano, og vi skal meget igennem.

- Kelderman har hvis ikke overrasket så i hvert fald vist, at han er en af de store favoritter til løbet. Han kører også en god enkeltstart, siger Fuglsang.

Giro d'Italia fortsætter tirsdag med en 177 kilometer lang etape fra Lanciano til Tortoreto, der bortset fra to kategori 4-stigninger og en enkelt i kategori 3 er helt flad.

/ritzau/