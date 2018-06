Magnus Cort er ved at køre sig i Tour-form og gør fremskridt efter en tung start på Schweiz Rundt.

Gansingen. Efter en lidt nedslående præstation søndag viste den danske cykelrytter Magnus Cort langt bedre takter på mandagens 3. etape af Schweiz Rundt.

Astana-rytteren blandede sig i spurten med nogle af de stærkeste afsluttere i verden til team manager Dimitriy Fofonovs tilfredshed.

- Vi ønskede at få Magnus Cort med i spurten, han er stadig i gang med at køre sig i form, men i dag (mandag, red.) leverede han en fin sprint, og jeg er glad for hans fremskridt, siger Fofonov til holdets hjemmeside.

Cort blev noteret for en femteplads på etapen, hvor han i modsætning til søndagens 2. etape formåede at holde sig i forreste gruppe.

- For det første var det ikke så varmt, lyder Corts forklaring på fremskridtet.

- Godt nok regnede det, men temperaturen var langt mere behagelig. Jeg følte mig bedre tilpas på stigningerne, og jeg føler, jeg forbedrer mig dag for dag, siger Magnus Cort.

Ligesom mange andre ryttere bruger danskeren Schweiz Rundt til at bygge formen op med henblik på Tour de France.

Cort er udset til en plads på det danskertunge Astana-hold i det franske kæmpeløb, der begynder 7. juli.

/ritzau/