Frederik Rodenberg er tilbage efter en lang skadespause og er klar til at udfordre de professionelle ved DM.

For få måneder siden satte en mystisk knæskade Frederik Rodenbergs lovende cykelkarriere på standby.

I sidste weekend vandt stortalentet så guld ved U23-DM, og søndag er han en af outsiderne til guldet, når det meste af den danske elite kæmper om det danske mesterskab i landevejscykling i Esbjerg.

- Det er gået en del over forventning. Det er svært at forklare, for det er bare gået meget, meget hurtigt, siger Rodenberg, der kører for kontinentalholdet ColoQuick.

Hele sidste sæson blev smadret af den genstridige knæskade, men ved nytårstid begyndte det så småt at gå fremad.

På det tidspunkt håbede han på en sæson, hvor han så småt kunne begynde at bygge formen op. Men farten og styrken er kommet tilbage meget hurtigere end forventet.

Foruden U23-DM har han i foråret blandt andet vundet Skive-Løbet og U23-udgaven af Eschborn-Frankfurt.

- Jeg nåede godt to måneders træning fra midt februar, indtil jeg vandt i Frankfurt. Det er lidt overraskende, at jeg er her, hvor jeg er lige nu, siger Rodenberg.

Sprinteren fra Værløse er ved DM del af et stort og stærkt ColoQuick-hold, som stort set tæller hele det danske banelandshold.

Men der venter hård modstand på ruten mellem Ribe og Esbjerg. Ikke mindst fra en række World Tour-professionelle, men også fra prokontinentalholdet Riwal Readynez, som også kører på et højere niveau til daglig.

- Det er selvfølgelig en fordel at være flere ryttere, men det er svært, når løbet er så langt. Det er ikke noget, vi er vant til, siger Frederik Rodenberg.

Da han vandt U23-DM, skete det efter knap 170 kilometers kørsel.

Søndagens rute fra Ribe til Esbjerg er på hele 225 kilometer, og den slags trækker tænder ud på hjemlige ryttere, der ikke har opbygget styrke fra mange år som professionelle på de europæiske landeveje.

- Det er ikke særlig tit, vi runder 200 kilometer og kommer over de fem timer i sadlen, som de professionelle gør i praktisk talt hvert eneste løb.

- De er vant til det, og de har en anderledes udholdenhed end os, forklarer Frederik Rodenberg.

Michael Mørkøv (Quick-Step) er regerende mester og skal altså forsvare dannebrogstrøjen søndag eftermiddag.

