For et par måneder siden meddelte TV2, at kanalens Tour de France-dækning for første gang i mange år bliver uden den populære kommentator Jørgen Leth.

Men måske ender den folkekære instruktør alligevel med at følge verdens største cykelløb på nærmeste hold.

Ihvertfald har 82-årige Jørgen Leth indkaldt de danske medier til pressemøde på mandag klokken 15.30.

»Du inviteres hermed til min annoncering vedr. en sportsbegivenhed i Frankrig, som ligger mit hjerte meget nær,« skriver Jørgen Leth i indkaldelsen.

Pressemødet foregår på caféen Granola, der ligger på Værnedamsvej i København.

Jørgen Leth var meget uenig i TV2's beslutning om at frasortere ham fra kommentatorholdet, der i de seneste mange år har bestået af Leth, Rolf Sørensen og Dennis Ritter.

»Jeg ville gerne have fortsat. Som jeg hele tiden har lovet seerne, bliver jeg på Tour de France, til jeg falder om, simpelthen. Det har været min indstilling, og det er den stadig,« sagde Jørgen Leth til B.T. oven på TV2's beslutning.

Ifølge tv-kanalen havde man gerne fortsat med samarbejdet, men man kunne ikke blive 'enige med Jørgen om rammerne for hans rolle i år'.