Belgieren Philippe Gilbert styrtede og slog knæet, så han må opgive at fortsætte i Tour de France.

Cykelholdet Lotto Soudal kommer ikke til at tænke tilbage på 1. etape af Tour de France med stor glæde.

Således har holdet allerede mistet to ryttere, når Touren søndag fortsætter med 186 kilometer fra Nice Haut Pays til Nice.

Først faldt den tyske sprinter John Degenkolb for tidsgrænsen, og senere stod det klart, at belgieren Philippe Gilbert må opgive at fortsætte i løbet.

Verdensmesteren fra 2012 var impliceret i et styrt og beskadigede sit knæ i en grad. Ifølge Lotto Soudal er der tale om et brud, lyder det i en pressemeddelelse.

- Jeg kørte i omkring 20. position, da de styrtede foran mig. Jeg formåede at undgå styrtet og passere to-tre faldne ryttere, og jeg troede, jeg var i sikkerhed, men så styrtede de igen foran mig, og denne gang kunne jeg ikke undgå dem, fortæller Philippe Gilbert.

I første omgang blev han tilset af en holdlæge, men det var først ved en skanning senere, at bruddet blev konstateret.

Også Degenkolb var impliceret i et styrt, der forårsagede et stort tidstab.

- Hvilken skuffelse for os, siger Gilbert, der kalder det uacceptabelt, at løbskommissærerne ikke forbarmede sig over Degenkolb og lod ham fortsætte trods tidstabet, når det skyldtes et styrt.

Gilbert formåede heller ikke at fuldføre Tour de France i 2017 og 2018. Sidste år deltog han ikke.

/ritzau/