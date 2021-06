Lige nu tæller hele Danmark ned til lørdag klokken 18.

Her skal de rød-hvide møde Wales i en sprængfarlig EM-ottendedelsfinale i Amsterdam, hvor alt står på spil for de to hold.

Men fra Frankrig vil en helt særlig herre også følge med – og han krydser fingre for, at telefonforbindelsen er i orden, så han kan holde med sine walisiske landsmænd.

»Jeg håber, at der kommer til at være 3G-dækning, så jeg kan se det i bussen,« fortæller den tidligere Tour de France-vinder Geraint Thomas til B.T.

Selvom det formentlig er gået manges næse forbi, bliver årets udgave af verdens største cykelløb sat i gang på lørdag med start i den vestfranske by Brest. Samme dag som Danmarks ottendedelsfinale, der kan ende i triumf eller nedtur.

Ineos Grenadiers-stjernen, som også er en af favoritterne til den samlede sejr i år, havde da nok foretrukket en kampstart klokken 21, men han satser at nå at se sit favorithold i aktion – på trods af, at han formentlig kommer i mål under en time før kampstart.

»Kampstart klokken seks skulle være okay. Jeg ser frem til det. Wales var gode i 2016,« fastslog den selvsikre cykelstjerne, der åbenlyst regner med et walisisk avancement, efter holdet nåede semifinalen ved EM for fem år siden.

Derudover fremhæver han også et andet væsentligt aspekt af, hvorfor han håber på en Wales-sejr.

Geraint Thomas glæder sig til at have håneretten over Michael Valgren. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Geraint Thomas glæder sig til at have håneretten over Michael Valgren. Foto: STEPHANE MAHE

»Jeg er gode venner med Michael Valgren. Det bliver fedt at have håneretten over ham,« sagde Geraint Thomas med et glimt i øjet.

Den danske EF Education Nippo-rytter bor i Monaco – ligesom Geraint Thomas – hvilket har medvirket til, at de to stjerner har knyttet et stærkt bånd.

På første etape af Tour de France skal rytterne ud på knap 198 kilometer mellem Brest og Landerneau i Bretagne.

Etapen starter klokken 12.30, og derfra gælder det om at køre hurtigt for Geraint Thomas, så han kan nå i mål og se Danmark-Wales.

Tour de France slutter 18. juli, når feltet kører til Paris og triller over målstregen på den ikoniske etape, der slutter på Champs-Élysées.