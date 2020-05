Colombianeren Jarlinson Pantano har nu fået sin dom for at have brugt epo. Fire års karantæne lyder den på.

For få år siden var Jarlinson Pantano en af de store stjerner i colombiansk cykelsport, men han har været væk fra rampelyset i et års tid.

Årsagen er en positiv dopingtest tilbage i februar 2019, som få måneder efter kom frem i dagens lys.

Det fik øjeblikkeligt hans hold, Trek, til at suspendere ham, og i juni meddelte Pantano så, at han stoppede karrieren.

Alligevel har Den Internationale Cykelunion (UCI) skullet færdigbehandle hans dopingsag, og onsdag landede dommen.

Den lyder på fire års karantæne. Det meddeler UCI på sin hjemmeside.

Grundet suspenderingen har Pantano afsonet det første år af sin karantæne, men hvis den 31-årige rytter skulle overveje et comeback, må han altså vente endnu tre år på den mulighed.

Han blev professionel i 2012, og han oplevede sit største øjeblik i karrieren, da han på 15. etape af Tour de France i 2016 var stærkest i kuperet terræn.

Året efter vandt han det colombianske mesterskab i enkeltstart, men derudover nåede han ikke større resultater.

Han blev samlet nummer 19 i Tour de France i både 2015 og 2016 som sine bedste grand tour-resultater.

/ritzau/