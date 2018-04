Primoz Roglic styrtede på 6. etape i Baskerlandet rundt, men sloveneren holdt sit forspring og vandt samlet.

Den slovenske cykelrytter Primoz Roglic kunne lørdag fejre, at han vandt cykelløbet Vuelta al Pais Vasco.

Den tidligere skihopper havde inden lørdagens sjette og sidste etape opbygget et forspring på lige under to minutter til Mikel Landa (Movistar), og det satte LottoNL-Jumbo-rytteren ikke over styr.

Lørdagens etape i Baskerlandet Rundt var blot på 122 kilometer, og det var derfor en kort og eksplosiv omgang, der begyndte i Eibar og sluttede med en stigning i Arrate.

28-årige Roglic måtte dog rejse sig efter et styrt tidligt på etapen, og på den sidste stigning måtte han se sig slået af Landa, der forsøgte at skabe et stort nok hul til den samlede sejr.

Her steg det i gennemsnit 15 procent på de sidste to kilometer af stigningen, og Roglic måtte slippe.

Sloveneren formåede dog at bevare roen og trille i mål 42 sekunder efter Landa, og dermed var Roglic vinder af løbet.

Sidste etape blev vundet af Enric Mas Nicolau, og det var den 23-årige Quick-Step-rytters første sejr i karrieren.

/ritzau/