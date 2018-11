Cykelrytteren Jonathan Cantwell er død.

Den australske rytter afgik ved døden sent om aftenen den 6. november omgivet af sin familie. Det skriver Ridemedia og tilføjer, at der intet mistænkeligt er ved cykelrytterens tidligere død.

»Han var en elskelig ung mand. Da jeg arbejdede med Johnny, vandt han mange løb. Han var en fantastisk cykelrytter, men han kunne også være polariserende. Jeg er knust over at høre det,« siger Henk Vogels, der er Cantwells tidligere holdmanager.

Den australske cykelrytter kørte i karrieren for blandt andet Bjarne Riis' Saxo Bank i to år.

Jonathan Cantwell blev kun 36 år. Foto: Mark Gunter Vis mere Jonathan Cantwell blev kun 36 år. Foto: Mark Gunter

For et par år siden efter han stoppede karrieren blev Jonathan Cantwell - der blot blev 36 år - ramt af testikelkræft. Han kæmpede en brav kamp, der involverede operation for en tumor, og han kom over sygdommen.

De sidste par år trak han sig dog en smule tilbage - både på de sociale medier men også i forhold til cykelsporten. I forhold til sidstnævnte bliver han dog husket som noget af en fighter.

Før han startede sin professionelle karriere som rytter, arbejdede han i cykelbranchen. Blandt andet var han sælger for Teschner, og han arbejdede i cykelforretninger, inden han selv gjorde alvor af en karriere i sadlen.

»Jeg kan huske, jeg hev ham ud af cykelbutikken for at få ham til at stille op til løb. Og i det første år i USA vandt han omkring 25 løb. Han var vil på cyklen og fik sejre til at se lette ud,« siger Henk Vogels og Cantwells karriere. Australieren nåede udover Saxo Bank også at køre for Drapac og Jittery Joe's.