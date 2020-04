Christa Skeldes jobtitel var 'administrerende direktør', men hun erkender, at det var mere af navn end af gavn.

»Jeg havde ingen frihed. Jeg havde ikke engang et kreditkort. Så man kan sige administrerende direktør for hvad?. Alle de her beslutningerne blev taget henover hovedet på mig,« siger hun.

Til Feltet.dk fortæller hun nu om sin korte periode som direktør hos Bjarne Riis' cykelprojekt, Virtu Cycling,

I februar 2017 blev Christa Skelde i første omgang ansat som mentalcoach for både herre- og kvindeholdene Team VéloCONCEPT Women og Team VéloCONCEPT, hvorefter hun i april blev administrerende direktør for begge.

Christa Skelde sidder i dag i Horsens Byråd. Vis mere Christa Skelde sidder i dag i Horsens Byråd.

'Vi har ønsket at finde en person, der kan varetage stillingen som aktiv administrerende direktør. Vi har fået muligheden for at tilknytte Christa Skelde, og i hende mener vi, at vi har fundet den rette person, der med en blanding af unik erfaring og de rette menneskelige egenskaber vil kunne være med til at sikre udviklingen af en god og givende virksomhed for såvel ryttere, medarbejdere, leverandører, sponsorer og de tilknyttede netværk,' lød det dengang om ansættelsen af Christa Skelde, der tidligere har stået for den daglige drift af cykelholdene Guld & Marstrand og CULT Energy Pro Cycling.

Selv sagde Christa Skelde i forbindelse med sin ansættelse i direktørjobbet: »For mig er kommunikation et af nøgleordene til at skabe en god performance-kultur blandt alle medarbejdere, og kerneværdien for mig er trivsel.«

Og det er især her grunden til, at hun allerede i oktober 2017 igen forlod Bjarne Riis' cykelprojekt, skal findes.

Til Feltet.dk fortæller hun, hvordan hun ikke kunne stå inde for værdisættet i selskabet, og hun kunne ikke stå inde for den måde de ansatte blev behandlet på. Eksempelvis var der mange folk, der i perioden blev fyret.

Bjarne Riis er i dag tilbage på øverste hylde af cykelsporten som en del af World Tour-holdet Team NTT. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bjarne Riis er i dag tilbage på øverste hylde af cykelsporten som en del af World Tour-holdet Team NTT. Foto: Liselotte Sabroe

Og den i dag 44-årige Christa Skelde fortæller altså også om en egenrådighed ledelsesstil fra Bjarne Riis, der selv var inde over økonomi og ansættelsesforhold. Hun betegner mere sin egen rolle som 'statist' end som direktør.

Bjarne Riis, der altid været frontfigur på cykelprojektet i forhold til de andre i ejerkredsen, Lars Seier og Jan Bech Andersen, har ikke ønsket af svare på kritikken over for Feltet.dk. Lars Seier siger dog, at 'aktørerne på de små hold, som vi havde i Virtu aldrig selv har prøvet at være på øverste hylde - og derfor ikke helt forstår, hvordan tingene foregår der'. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bjarne Riis.

I dag er Christa Skelde blandt andet byrådsmedlem i Horsens Kommune for Venstre, hvor hun blev valgt ind i netop 2017.

Også hendes mand, Michael Skelde, var i en periode ansat som sportsdirektør hos Bjarne Riis' cykelhold, men han stoppede brat i sommeren 2018 med en forklaring om, at 'vi ser forskelligt på en række områder'. Han er i dag sportsdirektør hos Riwal-CeramicSpeed Cycling Team.