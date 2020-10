»Hvis man ser på, hvordan jeg har kørt i år, er jeg helt sikkert en af favoritterne til podiet.«

Så klar er meldingen fra den danske cykelstjerne Jakob Fulgsang forud for hans store sæsonmål, Giro d'Italia, der skydes i gang lørdag på Sicilien.

Tidligere har Astana-rytteren drømt og troet på topresultater i en Grand Tour, men aldrig nogensinde før har det set så realistisk ud.

Stort set samtlige cykelmedier nævner danskeren som en af fem ryttere, der ser ud til at kunne vinde den eftertragtede lyserøde trøje og løfte Giro-trofæet. Selv om podiet er et udtalt mål for Fuglsang, ser han ikke sig selv som den altoverskyggende favorit.

Der er klart en stor mulighed i forhold til den lyserøde trøje. Han kan vinde Ivan Basso om Fuglsangs vinderchancer i Giroen

»Jeg ser ikke umiddelbart mig selv som en favorit til at vinde til at starte med. Jeg har jo aldrig vundet en Grand Tour, og det er efterhånden et stykke tid siden, at jeg har kørt et rigtig godt klassement i et treugersløb. Men jeg håber, at Giroen bliver det løb, hvor det begynder at gå den rigtige vej,« siger Jakob Fuglsang.

De seneste år har Fuglsang samlet succeser som perler på en snor med sejre i Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt, og det har gjort, at han er blandt favoritterne til næsten alt, hvor han stiller til start.

Selv den italienske cykellegende Ivan Basso, som har vundet Giro d'Italia to gange, ser Fuglsang som en af de største bejlere.

»Han har en god balance mellem enkeltstart og klatring, hvis man kigger på favoritterne. Jeg er sikker på, at han kan komme på podiet, men der er klart en stor mulighed i forhold til den lyserøde trøje. Han kan vinde,« siger den tidligere CSC-rytter til B.T og påpeger, at ruten passer godt til Fuglsang.

Ivan Basso har vundet Giro d'Italia i 2006 og 2010.

Faktisk har Basso, som i flere år kørte på Bjarne Riis' danskerhold, selv talt med Danmarks største cykelstjerne om muligherne for at vinde Giroen.

Tidligere har Fuglsang primært rettet fokus på Tour de France, men det kan en samtale med Basso i foråret have bidraget til at ændre.

»Jeg spurgte ham, om han ikke drømmer om at vinde den lyserøde trøje, fordi jeg tror, at han har evnerne til det,« fortæller Ivan Basso, der peger på Simon Yates, Vincenzo Nibali og Geraint Thomas som løbets andre favoritter.

»De seneste år har Jakob vundet store sejre. Men fra den dag, hvor jeg spurgte ham, har jeg kunnet dufte hans drøm om at vinde Giroen.«

Giro d'Italia kan altså byde på en dansk Grand Tour-vinder for første gang siden Bjarne Riis' triumf i 1996.

Og det er værd at hæfte sig ved, mener Thomas Bay, der skal kommentere det italienske cykelløb på Kanal 5 og er tidligere cykelrytter.

»Det er unikt, at vi har en dansker, der kan vinde en Grand Tour. Det er en hård niche af cykelsporten, men selvfølgelig også den, der er mange øjne på.«

Bay peger på Geraint Thomas som løbets største favorit. Vinderen af Tour de France anno 2018 har nemlig leveret varen i denne type løb, og så er han vanvittig stærk til enkeltstart, der i høj grad præger løbet i år.

(ARKIV) Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang crosses the finish line of the 16th stage of the 2019 La Vuelta cycling Tour of Spain, a 144, 4 km race from Pravia to the Alto de la Cubilla in Lena on September 9, 2019. Uanset hvor sagen ender, er der allerede gjort skade på cykelsportens renommé, når Jakob Fuglsang sættes i forbindelse med dopinglægen Michele Ferrari. Det skriver Ritzau, mandag den 3. februar 2020..

Selv om der unægteligt må sidde en 'lille fugl et sted ved Jakobs øre og spørge sig selv, om det kan lade sig gøre', har Thomas Bay stor tiltro til Astanas kaptajn.

»Jeg vil dog gerne placere Jakob Fuglsang lige under Geraint Thomas på trods af de tidligere Grand Tour-resultater. Jakob er blevet så fabelagtig god en cykelyrtter de sidste år, at næsten alt, han rører ved, bliver til guld.«

Men han er også bevidst om, at det kan være sidste chance.

»Der er ikke noget fysisk, der fortæller mig, at han ikke kan køre sig på podiet. Hans generelle niveau de seneste to år har været så højt, at det skal kunne lukkes. Men hvis det skal det, skal det være denne her gang.«

Giro d'Italia slutter søndag 25. oktober i Milano.

Jakob Fuglsang skriver eksklusive klummer i B.T. hver evig eneste dag under det italienske etapeløb, som du kan læse her på bt.dk.