Den tidligere franske cykelstjerne Armand de Las Cuevas er død i en alder af 50 år.

Det meddeler den franske cykelunion i en officiel erklæring ifølge avisen Le Monde. Avisen - og flere andre franske medier - skriver, at der er tale om selvmord.

»UNCP har sørgmodigt erfaret, at den tidligere franske mester Armand de Las Cuevas, er død i en alder af 50 år. Vores dybeste kondolencer går til hans familie og kære,« skriver cykelunionen.

L UNCP a la tristesse d apprendre le décès de l ancien grand champion Français Armand De Las Cuevas à l age de 50 ans. Nos sincères condoléances à sa famille et a ses proches pic.twitter.com/p13KXqCFkL — UNCP (@ContactUncp) 3. august 2018

Den franske rytter kørte i 90'erne og var anset for at være en af sin generations største talenter i fransk cykelsport. Men modsat ryttere som Laurent Jalabert og Richard Virenque, så levede han aldrig helt op til sit store potentiale.

Alligevel var han en vigtig hjælperytter for Miguel Indurain, da den spanske rytter triumferede i Tour de France i 1992. Samme år agerede han også trofast hjælper for Indurain under Giro d’Italia.

Armand de Las Cuevas var en af sin generetions største talenter, men stod ofte i skyggen af andre franske rytterne. Foto: PASCAL PAVANI Vis mere Armand de Las Cuevas var en af sin generetions største talenter, men stod ofte i skyggen af andre franske rytterne. Foto: PASCAL PAVANI

I 1991 blev Armand de Las Cuevas fransk mester, mens han vandt San Sebastian i 1994. I 1998 vandt han, hvad der dengang hed Critérium du Dauphiné Libéré.

I Grand Tour-sammenhæng blev det til en enkelt etapesejr i 1994, hvor han kom først over stregen i Giro d’Italia.

I 1999 stoppede den franske cykelrytter karrieren som 30-årig. Derefter startede han en cykelskole, og prøvede sig i en kort periode af i bokseverdenen.

Armand de Las Cuevas blev 50 år gammel.