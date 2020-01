Michael Carbel har skrevet kontrakt med NTT, der får tre danske ryttere i den kommende sæson.

Forleden offentliggjorde Bjarne Riis, at han er ny medejer og team manager på cykelholdet NTT Pro Cycling, og nu har endnu en dansker sluttet sig til det sydafrikanske mandskab.

Michael Carbel bekræfter på Facebook, at han slutter sig til Riis' hold og dermed for første gang skal køre på sportens øverste niveau.

»Jeg har skrevet kontrakt med world tour-holdet NTT Pro Cycling. Jeg er ovenud lykkelig for at have fået muligheden og glæder mig til at komme i gang med det hele,« skriver Carbel.

Dermed er der tre danske ryttere på NTT i den kommende sæson. Ud over Carbel er Michael Valgren og en anden world tour-debutant, Andreas Stokbro, på holdets lønningsliste.

Desuden er Lars Michaelsen og Lars Bak blandt holdets sportsdirektører, mens Bjarne Riis altså har titel af team manager.

24-årige Carbel kørte i den seneste sæson for Riis' nu lukkede kontinentalhold Team Waoo, men har tidligere været professionel på næsthøjeste niveau.

I 2015 og 2016 var han del af det danske Cult Energy, der efterfølgende blev overtaget af tyske Stölting.

I 2018 havde han et enkelt år hos det franske Fortuneo-hold.

Den hurtige afslutter tog i 2017 bronze ved U23-VM på landevej, og hans cv tæller også både en sølv- og en bronzemedalje fra DM.

I alt 22 danske ryttere har kontrakt med et world tour-hold i den kommende sæson.

/ritzau/