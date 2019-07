»Nej, nej, nej, nej, nej,« var den første reaktion fra den tidligere sportschef i Dansk Cykle Union, Lars Bonde, da B.T. fangede ham over telefonen på sin ferie på Kreta.

Han havde ikke haft øjne på dagens etape i Tour de France, da det på forhånd var udråbt som sprinteretape, og derfor havde man regnet med, at Fuglsang ville få en stille dag på kontoret.

Det blev dog alt andet.

Ca. 30 kilometer fra mål styrtede Jakob Fuglsang, der var så medtaget, at han måtte udgå fra løbet og fragtes til hospitalet i en ambulance.

»Jeg vil gerne beskytte ham ved at sige, at nu kommer folk til at snakke om, at han tit styrter og ikke slår til i Touren, men han har jo haft en fantastisk sæson, og det er det, han skal ligge og tænke på inde i ambulancen og på hospitalet,« siger Lars Bonde og fortsætter:

»I denne her stund skal vi huske på, at vi snakker om en mand, der har vundet Criterium du Dauphine og Liège–Bastogne–Liège, og dette års Tour de France har bare været lort.«

Man skal dog ikke frygte for, at dette var Jakob Fuglsangs sidste chance for at slå til i cykelsportens mest prestigefyldte løb.

»Forventningerne har selvfølgelig været skruet helt op i år, men jeg vil vurdere, at han som minimum har to skud i bøssen for at opnå et stort resultat i Tour de France.«

»Han er ikke så gammel endnu i cykelsports-regi, og der er masser af eksempler på folk, der topper sent i deres karriere - se bare på Valverde,« siger Lars Bonde.

Det vides endnu ikke, hvor slemt det står til med Jakob Fuglsang, kun at han er på ankommet til røntgenundersøgelse i målbyen Nîmes, og at der er mistanke om et brud på venstre hånd.

»Jeg vil vurdere, at han med sine præstationer i år har markeret sig som en af de tre bedste cykelryttere i verden, og det havde en top-fem placering ved dette års Tour de France sat en tyk streg under, men der har desværre været flere ting, som har gået ham imod i dette års Tour de France,« siger Lars Bonde og fortæller, at han stadig kan nå at sætte et aftryk på sæsonen, hvis skaderne ikke er for omfattende.

»Og lad os se, hvor han ender. Hvis han forlænger med Astana, vil jeg vurdere, at han skal køre Spanien Rundt til september, og så kan han sætte et punktum for sin flotte sæson der.«