52-årige Andrea Tafi vil stille op i Paris-Roubaix. Hans tidligere sportsdirektør forstår ikke projektet.

Den øverste chef for storholdet Quick-Step, Patrick Lefevere, har svært ved at forstå, hvorfor den pensionerede cykelrytter Andrea Tafi vil stille op i næste års udgave af Paris-Roubaix.

52-årige Tafi har annonceret, at han vil gøre comeback i den berømte brostensklassiker, og at han han fundet et hold, han kan repræsentere i løbet.

Comebacket skal markere, at det i 2019 er 20 år siden, at italieneren vandt det prestigefyldte endagsløb, da han kørte for Mapei-holdet.

Dengang hed hans sportsdirektør Patrick Lefevere. De to har talt om planerne ved et sponsorarrangement for nylig, fortæller Lefevere.

- Vi spurgte ham alle sammen, om han havde feber eller sådan noget, eller om han er blevet skør. Jeg forstår det ikke, siger Lefevere til cyclingnews.com.

- En 90-årig kan stille op i Paris-Roubaix. Jeg ved bare ikke, hvor længe han kan sidde med i feltet. Jeg har ingen idé om, hvor længe Andrea kan holde, siger den belgiske cykelboss.

Andrea Tafi offentliggjorde sit projekt i den belgiske avis Het Nieuwsblad i sidste uge. Han vil endnu ikke sætte navn på det hold, der har indvilget i at tage ham med i løbet.

- Alle siger, at jeg er skør, men det synes jeg ikke, at jeg er i mit hjerte. Jeg ved, hvor hårdt det er, jeg træner, og jeg vil se, hvad der sker.

- Det bliver svært, men det er noget, jeg virkelig gerne vil gøre - noget, som ingen nogensinde har gjort i cykelsportens historie, siger Tafi.

I sin aktive karriere vandt Andrea Tafi ud over Paris-Roubaix cykelløb som Flandern Rundt og Lombardiet Rundt. I 2003 kørte han en enkelt sæson for Bjarne Riis på Team CSC.

/ritzau/