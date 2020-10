Jakob Fuglsang tog tid på flere af sine formodede konkurrenter til podiet i Giro d'Italia på 3. etape.

Mandag var en god dag for den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana), hvis man kigger på hans muligheder i Giro d'Italias klassement.

Fuglsang blev nummer fem på etapeløbets første bjergetape og sluttede blandt andet mere end 11 minutter foran Geraint Thomas (Ineos), som blev sat ud af spillet af et tidligt styrt.

På forhånd var Thomas regnet som en af de helt store favoritter til den samlede sejr, men er nu helt nede på 53.-pladsen.

Men Fuglsang har svært ved at glæde sig over konkurrentens nedtur.

- Det er en skam med Geraint Thomas, der styrtede i begyndelsen af etapen. Det er ikke den måde, du ønsker at vinde tid. Men i dag var den første test, og for mig gik det godt, siger Fuglsang til Ekstra Bladet.

Jakob Fuglsang var en af de mest initiativrige klassementsryttere i gruppen, som jagtede den senere etapevinder Jonathan Caicedo (EF) og medudbryderen Giovanni Visconti (Vini Zabu).

Danskeren kom ind i en gruppe, hvor Rafal Majka (Bora) og Vincenzo Nibali (Trek) blandt andre sad, mens Simon Yates (Mitchelton-Scott) skuffet måtte se sig slået med flere minutter.

Ifølge Fuglsang gjorde en kraftig vind det ellers generelt svært at gøre den store forskel på vulkanen Etna, hvor etapen sluttede.

- Der var virkelig meget vind, og så er det svært at gøre meget. Jeg tror, at vi bliver nødt til at skifte vores vejrudsigt-udbyder. Den sagde, at der ikke ville være meget vind på stigningen i dag, og den meldte om medvind, da jeg skulle køre enkeltstarten. Det må være tid til at ændre det, siger Fuglsang.

/ritzau/