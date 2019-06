Martin Toft Madsen kan vinde DM i enkeltstart for fjerde år i træk, hvis han triumferer torsdag i Esbjerg.

Den danske fartkonge Martin Toft Madsen jagter sin fjerde DM-titel i træk i enkeltstart, når der torsdag køres om guldet ved DM i landevejscykling i Esbjerg.

Den 34-årige BHS-Almeborg Bornholm-rytter har vundet de seneste tre år, og han føler sig i form til at jagte endnu en titel.

- Jeg håber, at jeg kan forsvare titlen. Jeg føler mig i hvert fald fint kørende.

- Umiddelbart vil jeg tro, at jeg kører lige så hurtigt som sidste år, så jeg er ved godt mod. Der er selvfølgelig også mange andre ryttere, der kører stærkt, så man kan aldrig vide sig sikker, siger Martin Toft Madsen til feltet.dk.

I fjor vandt han med 25 sekunder ned til Mikkel Bjerg og 47 sekunder til Rasmus Quaade på tredjepladsen.

Både Mikkel Bjerg og Rasmus Quaade er på startlisten igen torsdag, og det samme er Kasper Asgreen, der onsdag blev udtaget til Tour de France for Quick-Step.

Kasper Asgreen har på det seneste vist stor styrke på enkeltstarter i Schweiz Rundt.

Her var Kasper Asgreen to sekunder efter verdensmester Rohan Dennis på 1. etape, da der blev kørt en kort enkeltstart, og danskeren blev nummer to på næstsidste etape i løbet, som var en enkeltstart på 19 kilometer.

Der køres enkeltstart i alle klasser torsdag, mens der køres linjeløb søndag.

