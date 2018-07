Da Michael Valgren i 2016 skulle finde et nyt hold efter Team Tinkoffs ophør, var der er en hed affære mellem danskeren og det Tour-dominerende storhold Team Sky.

Skys teamchef, Sir Dave Brailsford, lagde ikke skjul på sin begejstring for Valgren - og thyboen udtalte, at 'han ville elske at køre for Sky.'

Flirten materialiserede sig aldrig, og Valgren endte i stedet hos sin nuværende arbejdsgiver, Astana.

Men efter denne sæson udløber den stærke allrounders kontrakt igen, og spørgsmålet er, om Sky-flirteret genoptages?

B.T. spurgte Team Skys hollandske sportsdirektør, Servais Knaven.

»Det er ikke mig, der fører forhandlingerne med nye ryttere. Men vores hold er altid på udkig efter de stærkeste ryttere. Jeg ved dog ikke, om vi har haft samtaler med Michael. Jeg kan bare sige, at jeg ville være mere end glad for at have ham på vores hold,« lød det fra Sky-direktøren.

Så I har også lagt mærke til Valgrens flotte forår?

»Ja, jeg tror, at alle med et fjernsyn har lagt mærke til Michael Valgrens sæson! Han har været fantastisk.«

