Den tidligere Team Sky-læge Richard Freeman er blevet fundet skyldig i at have bestilt det forbudte stof testosteron i 2011 velvidende, at det var for at dope en rytter.

Det skriver flere medier heriblandt BBC.

Sagen har kørt i årevis, hvor Freemann tidligere har indrømmet 18 af 22 anklagepunkter - men hidtil har han benægtet netop denne centrale anklage i sagen.

Freeman skulle have bestilt midlet Testogel velvidende, at det 'skulle bruges til at forbedre en rytters fysiske formåen,' lyder det i afgørelsen fra General Medical Council, som er det offentlige organ i England, der regulerer og undersøger klager over læger. Hvem rytteren skulle have været, er ikke afdækket.

Høringen, der har været i gang i over to år, er ikke færdiggjort og vil blive genoptaget 17. marts.

Freemann var i en årrække læge i britisk cykling samt på Team Sky - der fra 2019 hedder Team INEOS, som har været en central del af efterforskningen.

Endnu er det uafklaret, om det vil have konsekvenser for Freemanns virke som privatpraktiserende læge.

Opdateres...