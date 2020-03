Cykelholdet Team Ineos trækker sig fra alle løb frem til 23. marts, oplyser holdet i en pressemeddelelse.

'Som følge af det triste tab af Nico Portal, samtidig med at coronavirussen florerer, har Team INEOS besluttet at trække sig midlertidigt fra alle løb indtil Volta a Catalunya den 23. marts.

Nicolas Portal døde pludseligt tirsdag af et hjertestop, og han blev blot 40 år gammel.

Den midlertidige pause betyder, at holdet går glip af følgende løb:

Strade Bianche

Paris-Nice

Tirreno-Adriatico

Milan-San Remo

Nokere Koerse

Bredene Koksijde Classic

Team INEOS forklarer, at der er flere hensyn at tage på holdet. Derfor bliver stikket trukket for en stund.

»Først og fremmest ønsker vi at passe på teamet, deres familie og venner, som alle sørger over en elsket holdkammerat, hvis begravelse finder sted i løbet af de kommende dage,« lyder det i udtalelsen fra holdet.

Og som nævt er der altså også et sundhedsmæssigt aspekt i forhold til beslutningen.

»Vi ønsker også at tage ansvar for rytternes og stabens helbred i forhold til den udfordrende situation med den coronavirus, der lige nu spreder sig hurtigt,« forklarer holdet.

Dave Brailsford fortæller, at det er nogle helt særlige omstændigheder, holdet er ramt af lige nu.

»Det er en trist tid for alle på holdet. Vi har mistet en, vi alle elskede, og vi sørger alle,« siger Dave Brailsford, der takker for beskederne og den støtte, holdet har fået, siden den tragiske nyhed kom ud tirsdag.

Opdateres...