Onsdag blev hun snydt på etapens afgørende meter.

Men torsdag fik piben en anden lyd, da Cecilie Uttrup Ludwig sejrede ved 2. etape af Tour of Scandinavia.

Hun overtager samtidig løbets førertrøje.

Mundvigene pegede formentlig nedad for den danske stjerne, da hun måtte nøjes med en tredjeplads på første etape, hvor hun blev hentet med under 50 meter til mål.

Cecilie Uttrup Ludwig vandt anden etape af Tour of Scandinavia. Arkivfoto.

Torsdag tog hun revanche.

Etapen sluttede med en kategori 1-stigning kort før mål. Her tog Uttrup Ludwig en masse initiativ, og hun endte med at komme til mål sammen med tre andre ryttere, herunder det hollandske ikon Annemiek van Vleuten.

Men hverken van Vleuten eller de to andre kunne matche Uttrup Ludwig på de sidste meter, og så tog danskeren sin første sejr i år. Hun overtager også løbets førertrøje.

Uttrup Ludwig vandt Tour of Scandinavia sidste år og har på de første to etaper i år vist, at hun er i form til at gøre det igen.

Torsdagens rute var stort set helt flad de første 130 kilometer. Herfra gik det opad mod den afsluttende kategori 1-stigning, Djupsjøen.

Det var da også først her, at der for alvor begyndte at ske noget. 3,5 kilometer fra toppen accelererede Cecilie Uttrup Ludwig.

Med sig fik hun Annemiek van Vleuten. De to kom i første omgang ikke for alvor væk, men danskerens forcering fik favoritgruppen til splitte op.

Uttrup Ludwig og van Vleuten blev indhentet af to andre ryttere kort før toppen af Djupsjøen-stigningen, hvorfra kvartetten havde små otte kilometer til mål og et solidt forspring til de nærmeste forfølgere.

Det stod klart, at etapevinderen skulle findes blandt de forreste fire, men de ville ikke samlet til mål.

Først prøvede Cecilie Uttrup Ludwig at køre væk, og senere var det Annemiek van Vleuten, der forsøgte at sætte de andre. Det førte dog ikke til noget, og kvartetten endte med at komme til mål sammen.

Så begyndte de fire at se hinanden an. Uttrup Ludwig havde i hele finalen lignet den stærkeste, og det var hun altså også i den afsluttende spurt.

Annemiek van Vleuten åbnede den på de sidste meter, men Uttrup Ludwig kørte forbi og vandt overlegent.

Tour of Scandinavia består af fem etaper. De to sidste foregår i Danmark. Lørdag skal der køres en enkeltstart med start og mål i Herning, og søndag slutter løbet med en etape fra Middelfart til Haderslev.